Prueba del algodón para el Barça de Flick

De un año para otro, el Barça de Hansi Flick ha sufrido una ligera caída a nivel de resultados. Ligera. Solo algo peor en la Liga (2 puntos menos en la actual jornada) y algo peor en la Champions (2 puntos menos en la actual jornada). Esto le ha provocado no ser líder en la Liga y verse con la obligación de sacar uno o tres puntos de su visita a Stamford Bridge para lograr una clasificación cómoda en el Top-8. No lograr sumar en Londres implicará sufrir en los que resta de fase regular. En todo caso, el partido contra el Chelsea es una prueba de fuego porque en la presente temporada no ha ganado ninguno de los partidos grandes (perdió contra PSG y contra el Madrid) mientras que en el pasado curso, a esta alturas, había ganado sus dos retos (Madrid y Bayern). Así pues, el partido de hoy huele a examen.

La vuelta al Camp Nou, la recupeación de jugadores claves y la goleada al Athletic ha insuflado un nuevo aire al equipo que se ve capaz de recuperar el terreno perdido de aquí a final de año, que es el objetivo marcado por Flick después del parón. Así lo dijo: “Son 8 partidos que hay que ganar”. De momento, el Athletic ya es agua pasada. Con esto, el Barça estará donde estaba, en una posición de honor en las diferentes competiciones, y con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, que es el torneo que ha pasado de ser instrascendente a ser clave para el desarrrollo de la temporada.

La Supercopa ha provocado que cayesen entrenadores (Valverde) o que equipos que llegaban tambaleándose rehacieran su camino para acabar completando una gran temporada (Xavi). La Supercopa es un punto de inflexión que anima la temporada en un momento ideal para romper el sopor de la larga travesía. Sin embargo, antes de llegar a este punto, toca partidazos como el de esta noche en un escenario en el que ha vivido grandes noches con jugadores insignias como protagonistas como es el caso de Andrés Iniesta o Ronaldinho. El estadio es feo, estrecho e incómodo pero lo que desprende el césped es poesía.