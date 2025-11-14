Pros y contras del relevo de Lewandowski

Se acerca el final de contrato de Lewandowski y el Barça se encuentra ante la gran decisión que puede marcar el devenir del éxito deportivo en los próximos años. La cuestión es que Lewandowski ya ha cumplido los 37 años, pero sigue siendo mucho Lewandowski. Se ha cuidado mucho físicamente, se ha adaptado al Barca y a Barcelona y está en perfecta sintonía con Flick, de modo que mantiene un buen rendimiento y de ninguna de las maneras sobra en la mente de los que deciden.

En el cortísimo plazo, ningún problema, pero de responsables es mirar al futuro. También hay que tener en cuenta la disposición económica del club, que no es la mejor. Si lo fuera, la opción sería Julián Álvarez e incluso el instinto y valentía de Laporta podría llevarle hasta Haaland.

Pues bien, el noruego es imposible y el argentino, muy improbable después del movimiento accionarial que se ha producido en el Atlético. Así que se mira con buenos ojos repetir la operación Lewandowski con Harry Kane, que acaba contrato con el Bayern en 2027 y tiene cláusula de 65 millones que podría negociarse bajo amenaza de que los alemanes no vieran ni un euro al año siguiente. Llegaría con 33 años, la misma edad que el polaco, que ha salido bien.

Los únicos 'peros', su altísimo contrato y el horizonte temporal. Y aquí es donde aparece Etta Eyong jovencísimo, 22 años, y relativamente barato, 30 millones, pero con escaso bagaje, casi un melón por abrir. Entre ellos, y un año más con Lewandowski que no tendría forzosamente que excluir un fichaje, anda el juego.

