Propuesta o protesta: el socio del Barça decide

Primera semana de carrera electoral con sensación de desperezo general. Víctor Font y Marc Ciria han empezado a explicar sus programas, pero Xavi Vilajoana se ha centrado más en el pasado que en el futuro y Joan Camprubí ha insistido en la importancia de un proyecto unitario para ‘luchar’ contra un Laporta en reposada transición de presidente a precandidato.

No me gustaría que estos comicios, por muy favorito que sea ‘Jan’, se conviertan en un plebiscito. Soy de los que piensa que los socios culés son muy afortunados de contar con esta variedad de aspirantes a la zona noble del Camp Nou. Cada proceso electoral enriquece el ‘Més que un club’ y, por ende, hace un poco más especial al FC Barcelona.

Los precandidatos deben escoger muy bien su estrategia. Es tan obvio que Laporta intentará capitalizar sus aciertos en el último mandato como que sus rivales subrayarán los errores del presidente saliente. Los socios blaugrana, sin embargo, deben tener en cuenta que en los comicios del 15 de marzo no evaluarán la gestión pasada, sino que elegirán el camino del club para el próximo lustro.

Y, desde mi humilde opinión, en esta decisión tan importante deberían pesar mucho más las propuestas que las protestas.