A propósito de Lewandowski, Mbappé y Haaland

Ahora que Lewandowski está subido a un carrusel de sensaciones y opiniones sobre su futuro en el Barça, la figura del delantero centro parece adentrarse en un debate sobre su propio estilo. El mismo Barça se encuentra en esta tesitura.

Por un lado, Laporta ha dejado caer que le gustaría que el polaco siguiera un año más en el Camp Nou; por otro, los técnicos todavía no han tomado la decisión final. Al respecto, es muy posible que la declaración del presidente sea consecuencia de la dificultad para encontrar un sustituto de primerísimo nivel en el mercado actual.

No hay grandes delanteros centros en disposición de ser fichados. Seguramente, solo Harry Kane, pero por lo demás, ¿dónde está un "9" puro y duro que garantice el rendimiento que ha dado Lewandowski? Otra cosa es un punta distinto, con movilidad, capacidad asociativa, que caiga a bandas y abra espacios. Ahí sí, ahí hay varios, con Julián Alvarez el primero de la lista de Deco y Flick. Y otros en la propia casa...

Entramos, pues, en el debate del estilo. Tal vez el fútbol moderno vaya en la línea de dar menos protagonismo al delantero de toda la vida. Los últimos acontecimientos son significativos. No es por nada, pero el Madrid no está echando en falta a Mbappé y, tácticamente, jugar sin delantero centro ha abierto las puertas a llegadores como Valverde o Gūler. Y Haaland y el City tampoco es que estén en su mejor momento.

Desde esta perspectiva, no es tan descabellado pensar que los movimientos del Barça vayan en la línea de fichar o, mejor aún, darse un tiempo para crear su propio “9”, un falso “9” mejor que un “9” verdadero... ¿les suena?