A propósito de Florentino Pérez y Julián Álvarez

A estas alturas de la película ya nadie duda de que Florentino Pérez no ha salido precisamente reforzado de las urnas. Su victoria no puede esconder que de ser un presidente totalmente incuestionado, ha pasado a tener un 35 por ciento de la masa social en contra y una oposición estructurada alrededor de un candidato que en dos semanas ha convencido a uno de cada tres socios.

Es más, ahora cada error, cada titulo que se escape hará que los socios miren hacia otro lado, hacia donde antes no había nadie y ahora está un señor que se llama Enrique Riquelme. Si la pelota no entra, esto se le va a hacer muy duro al antaño intocable Florentino Pérez. Y desde luego, si el equipo no chuta, el referéndum por el cambio de estatutos peligra. Ya me dirán ustedes en qué ha salido ganando.

Tampoco nadie duda de que la oferta por Julian Alvarez ha sido un paripé para justificar su promesa electoral y acaso ganarse el aplauso fácil del madridismo por subirle el precio al Barcelona. En cambio, lo que ha quedado claro, es que Florentino ya no ficha lo que quiere, ni Olise, ni Vitinha, ni Joao Neves ni Julián Alvarez. Los galácticos son historia, ahora ha de conformarse con ir a rebufo del Barça, que puede permitirse el lujo de no dejarse tomar el pelo.

A ver, que todo el mundo tenga muy claro que el Barça no necesita perder la cabeza por nadie, el Barça ya tiene un equipazo; el que necesita desesperadamente fichar es el Madrid, que por el primero que pagará un sobreprecio será por Bernardo Silva. ¡Ah!, que no se me olvide: con lo de Julián Alvarez, Florentino no ha hecho ningún daño al Barça, más bien le ha hecho un favor.