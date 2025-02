A propósito de Dembélé, Lamine y Raphinha

Dembélé está imparable / X

Hoy puede saltar la bomba en el sorteo de Champions y producirse una eliminatoria de octavos entre Barça y PSG. Sí, el PSG de Luis Enrique y Dembélé, que esta temporada es uno de los jugadores más determinantes de las Ligas europeas y la Champions League. Veintidós goles y seis asistencias en las dos competiciones...¡poca broma! Números de crack que sorprenden vistos los antecedentes. Y, claro, cuando esto sucede con un jugador que salió del Barça por la puerta de atrás, la pregunta es inmediata: ¿se equivocó el Barça con él?

Miren, cuando un futbolista está seis temporadas en un club y no rinde ni la cuarta parte de lo que por la inversión efectuada se espera de él, no tiene ningún sentido mantenerle. De las cualidades de Dembélé no se puede dudar, de su adaptación al juego del Barça, e incluso de su compromiso, sí. En este caso, la pregunta que procede es: ¿qué habría sido de Lamine Yamal y Raphinha de haber seguido Dembélé?

Pues para empezar, el brasileño seguramente no estaría aquí, ya que en una economía de guerra, para pagar a uno se habría tenido que prescindir del otro; y en todo caso, no se darían las mismas condiciones para que Raphinha rinda a nivel supercrack como está rindiendo. Respecto a Lamine, es legítimo plantearse si con un tapón por delante como Ousmane, sus tiempos de aparición y crecimiento hubiesen sido los mismos. Si la respuesta fuese no, estaríamos ante un atentado contra la historia del fútbol. Así que bien están Dembelé en el PSG y Lamine y Raphinha en el Barça.