Prohíben al Barça fichar en España

El mercado, aunque no se abrirá de forma oficial hasta el próximo 1 de julio, está en ebullición. Como todos los clubes del mundo, el Barça busca reforzar la plantilla que dirige Hansi Flick para lograr cotas mayores. Es decir, seguir dominando el fútbol español tras ganar cinco de los seis títulos disputados en España en las dos últimas temporadas, pero también ganar la Champions, competición anhelada tras no celebrarla desde el año 2015.

Para lograr esos objetivos y tras haber logrado ya recuperarse económicamente hablando, el club azulgrana ha fichado ya al extremo internacional inglés, Anthony Gordon. Ya ha sido incluso presentado tras recibir el Newcastle 70 millones de euros fijos que pueden llegar a ser 80 dependiendo de una serie de variables. Gordon no será el único en llegar. También lo hará Bernardo Silva, con quien el Barça ya tiene un acuerdo, con la carta de libertad. Pero el gran fichaje debe ser el de un delantero centro que ocupe el vacío que ha dejado Robert Lewandowski.

El objetivo número uno es claro. Tiene nombre y apellido: Julián Álvarez. El argentino está encantado con la idea de sumarse al proyecto de Flick, pero en el Atlético de Madrid han montado una campaña púbica de descrédito contra el Barça. Han sacado incluso a pasear al santo grial, Enríquez Negreira. También las inscripciones de jugadores y supuestas ayudas institucionales para inscribir futbolistas.

En el Atlético de Madrid se han indignado porque el Barça quiere fichar a uno de sus futbolistas. Aunque desde el club azulgrana no hayan abierto la boca, consideran una ofensa que se hayan producido contactos con el entorno de Julián Álvarez. Se repite la situación que ya se vivió el pasado verano, por ejemplo, con Joan Garcia y Nico Williams. Fueron entonces el Espanyol y el Athletic los clubes que la tomaron con el Barça. Y es que según parece, el club azulgrana tiene prohibido fichar jugadores de otros equipos de LaLiga y en el Spotify Camp Nou no lo saben. Cada vez que lo intenta, el club propietario del jugador explota contra el Barça. Nada ha dicho el Newcastle, por ejemplo, del fichaje de Gordon, pero sí lo han hecho los citados anteriormente de los acercamientos a Joan Garcia, Nico Williams y Julián Álvarez.

Se ve que el Atlético de Madrid, por hablar ahora de quien ha sido el último club en arremeter contra el Barça, el pasado verano no habló antes con Baena para entrar en negociaciones con el Villarreal, o con Marc Pubill antes que con el Almería, o con Johnny Cardoso antes que con el Betis, o con Rodrigo Mendoza antes que con el Elche. En todos estos casos no hubo apenas ruido, pero claro, no estaba el Barça de por medio, el club al que el resto de clubes de la Liga mira con lupa.