El problema de Xabi Alonso no son los resultados

Xabi Alonso se la jugaba en Vitoria, pero superó la prueba. Por los pelos, pero, a priori la superó. Cuando está Mbappé junto Vinicius y Rodrygo en la delantera y Courtois bajo los palos, es muy complicado que los blancos pierdan contra equipos inferiores. En realidad, el problema que tiene Xabi Alonso en el Madrid no son solo los resultados. El verdadero problema del entrenador blanco es que está más próximo a Guardiola que a su presidente. Y, claro, Alonso no lo esconde y Florentino, que lo sabe, no lo soporta.

La ajustada victoria contra el Alavés no arreglará nada. Tampoco el previsible triunfo en la Copa del Rey de esta semana o la del próximo sábado ante el Sevilla. Todo ello, lo único que provocará, es alargar el sufrimiento de un entrenador que estará toda la temporada en el punto de mira de su presidente. Florentino ha dejado de confiar en él y solo continuará si siguen ganando.

Por el contrario, en el Barça, el entrenador cuenta con la confianza de su presidente, de la afición y de la prensa. Es verdad que Hansi Flick se ha ganado a pulso su credibilidad y que los resultados le acompañan, pero incluso en los malos momentos ha tenido el apoyo de todo el entorno.

Cuestionar a tu propio entrenador y filtrarlo a la prensa más cercana es como anunciar una muerte por capítulos. Le sucedió hace dos temporadas a Laporta con Xavi y así acabó. Con los entrenadores, o se confía plenamente o se toman decisiones drásticas.

En fin, que la verdadera prueba de fuego para Xabi Alonso llegará a primeros del 2026 con el título de la Supercopa de España en juego. El Madrid de esta temporada está más necesitado de títulos que el Barça y Florentino parece más nervioso que nunca. Eso de compaginar la presidencia con la dirección deportiva parece que no le sienta demasiado bien…