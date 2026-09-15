El problema del Madrid no es Lamine Yamal. Ni siquiera Mbappé. El problema del Madrid se llama Hansi Flick. Lo dijo el exguardameta Santi Cañizares, que de madridista sabe bastante, en ‘El Tertulión de los domingos’ de ‘Tiempo de Juego’. “Para mí Hansi Flick es el que marca diferencias en esta Liga, ni Mbappé ni Lamine”, aseguró. Y añadió algo todavía más importante: “Es el que tiene a todo el equipo comprometido”.

Pues miren, aunque no suelo estar de acuerdo con algunas de sus apreciaciones, esta vez comparto el argumento de Cañizares al cien por cien. El Barça es una plantilla plagada de estrellas, sí. Pero tiene algo que en Madrid deberían mirar con atención: un entrenador que ha conseguido que entiendan que el equipo está por encima de ellas. Flick no necesita ser protagonista. Hace protagonistas a sus jugadores y, encima, logra mejorar el rendimiento de cada uno de ellos. Y eso tiene mucho mérito en un vestuario tan joven y con tantos egos. Flick los convence, los exige, los protege y, sobre todo, consigue que todos crean en una misma idea.

Mientras tanto, en Madrid pueden seguir confiando en que juntar nombres en una alineación es suficiente. Ya sabemos que en el Bernabéu eso suele funcionar, pero de momento ni con Xabi Alonso ni con Arbeloa lo han logrado. Quizá por ello, para evitar un tercer año en blanco, han fichado a un entrenador al que también le gusta ser protagonista y estrella. Y, aunque Cañizares no lo dice, se le entiende todo: Mourinho no tiene nada que ver con Flick…

Laporta ya suspiraba por el técnico alemán antes incluso de llegar a la presidencia. No pudo traerlo en su primer año como presidente y cedió a las presiones fichando a Xavi. No obstante, eso ya es historia y ahora Flick se ha convertido en la persona clave del club. Quizás aquí esté la peor noticia para el Madrid: el Barça no solo ha encontrado un gran entrenador. Ha encontrado al entrenador que puede marcar una época.