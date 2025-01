El problema de fondo en la portería de Hansi

Szczesny ya sabe lo que es jugar en LaLiga / JAVI FERRANDIZ

No, yo no hubiera apartado a Iñaki Peña de la portería. No, al menos, en el tramo que ha elegido Hansi Flick, quien ayer confirmó, otra vez, que Wojciech Szczesny será titular hoy frente al Atalanta, en Champions. Pese exhibir una versión mejorable, el alicantino no presentaba errores de bulto, había dejado varias postales de nivel y un manejo de las distancias y del juego con los pies superior al que ha mostrado el polaco en los cinco partidos que ha sido alineado. Sin demasiados argumentos, sólo guiado por sus sensaciones y por su derecho a tomar decisiones, Flick defendió que con Szczesny el equipo - 5 de 5 - sólo ha ganado. Bien, ha ganado, a pesar de Tech.

Tres penalties cometidos, excursiones casi suicidas y, más allá de su inactividad, un falta de hábito evidente en la gestión de contextos atrevidos, con defensas avanzadas y espaldas muy anchas en las que el portero debe convertirse, más que en un guardián del área, en un jugador más de campo. Por supuesto, salvó algún gol y nadie va a discutir su carrera; pero ni su perfil respondió jamás - tampoco en su prime - a un portero Barça ni sus actuaciones, hasta ahora, justifican el cambio. Tech fue una emergencia. Sin Ter Stegen - el mejor para jugar a esto -, hubo dudas con Iñaki y detrás sólo había juventud. Se fichó al polaco, ya retirado.

Por eso hay run-run, porque nadie es incontestable y porque ambos viven lejos de Courtois y de Oblak, los dos rivales para el título. El Barça, un rodillo ofensivo, pende de su eficacia en ataque. Está por ver que sus porteros, cuando la sequía asome, salven puntos de verdad. En el fondo, gane quien gane el debate, el problema pervive. El Barça necesita un portero top. Sin Ter Stegen, ¿lo tiene? Me parece que no.