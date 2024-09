Laporta llega a las oficinas del Barça al teléfono y papeles en mano a dos días del cierre de mercado / El Chiringuito

Cuatro temporadas después de la llegada de Laporta, el Barça todavía pelea por encontrar una situación financiera estable para fichar en igualdad de condiciones que sus competidores, sin tener que exigirle al director deportivo ser un maestro de las finanzas que le permita enteder porque estamos fuera de la regla 1:1. El Barça tiene un lastre que no logra sacarse de encima pese a las promesas de inyecciones económicas de unos y otros que no acaban de llegar. Que si Libero, que si un fondo saudí, que si Barça Studios, que si Nike... Total, que el mercado acabó dejando a Deco en una delicada situación y meditando su futuro. El club acaba de traspasar a Oriol Romeu y buscaba in extremis una opción low cost para cubrir la ausencia de un juvenil de segundo año con solo tres partidos en el primer equipo que se ha lesionado. Así estamos...

El problema no es equivocarse en un fichaje, que ha pasado y seguirá pasando porque esto no es una ciencia exacta. El handicap es que el Barcelona no tiene ni la opción de equivocarse porque rastrea el mercado en submundos que son impropios de un club grande. Así pues, el porcentaje de error es elevado.

De fondo

El problema del Barça es de fondo. No es capaz de generar dinero que le permitan aumentar sus ingresos y escaparse de este yugo que es el fair play. El Barça de hoy solo sale del problema activando palancas, que no dejan de ser créditos a pagar en un futuro. Patada para adelante y problema para el que llegue. Hasta que LaLiga le ha vuelto a poner algo de freno para que no se pase de la raya, sin que corra peligro la igualdad en la competición que haría perder interés y, como consecuencia, bajar el precio de su producto.

Así pues, el lema usado por Clinton para ganar a Bush las elecciones a la presidencia estadounidense de 1992 vale en el panorama actual del Barça: “El problema es la economía, imbécil”, decía este slogan cuando Bush se emperraba en hablar de guerras dejando a un lado los problemas internos del país. El Barça está mirando a los fichajes, pero el problema arranca en su incapacidad para generar dinero para equilibrar sanamente sus cuentas. La Liga le ha dado margen, pero una cosa es una ayudita y otra es hacer la visto gorda ante tanto desajuste.