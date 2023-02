La prioridad del Madrid no era la Liga

El Barça desaprovechó la oportunidad de dar un golpe letal a la Liga y ponerse con una ventaja definitiva. La derrota en Almería y el empate en el derbi deja al Real Madrid algo más cerca de la pelea por un título que daba por pérdido. Sin demostrar especial interés por este campeonato, el Madrid se encuentra con un escenario adecuado para competirla. El Barça se lo puso en bandeja, ya sea por los extraños cambios en la alineación de Xavi (¿Porqué rotar tanto en defensa en un partido clave cuando solo quedan dos partidos intersemanales, los de Copa?) o sea por la actitud indolente de los jugadores durante la primera parte.

El Madrid asume la disputa de la Liga de Campeones con una especial motivación. El Madrid vive por y para la orejuda, tanto a nivel de club como de jugadores. Ancelotti rota en función de los partidos que juegan en Europa y es capaz de dar descanso a sus estrellas en la Liga.

Sabe mejor que nadie que su equipo, viejo y experto, precisa estar fresco para estos encuentros a cara o cruz y para ello hay que sacrificar algo. No es un equipo preparado para una maratón. No obstante, una cosa es tirar la Liga (cosa que no hará) y la otra es desaprovechar los regalos que te hacen.

El Madrid tiene claro cuál es su orden de prioridades: primero, la Champions. Segundo, la Copa del Rey y tercero, la Liga. Las competiciones del KO suponen un esfuerzo puntual mientras que La Liga exige más, hasta el punto que el propio Madrid no sabe si podrá aguantar.

El Barcelona, por su parte, ha demostrado que todavía no está para grandes batallas europeas. En los últimos años ha perdido la mayoría de los encuentros contra rivales de nivel. En la Liga, sin embargo, avanzaba a buen ritmo aprovechando su seguridad defensiva para ir ganando partidos aunque sea por la mínima, sin marcar muchos goles. En Almería, sin embargo, cambió dos de los titulares (Koundé y Araujo) y el equipo se resintió.

Pese a que Xavi haya destacado la mentalidad ofensiva del equipo, la realidad es que el Barça va justo de cara a gol. De las últimas quince temporadas disputadas, solo la anterior, la 2021-22, tuvo peor registro goleador que la actual. El Barça lleva 45 goles. A estas alturas, en la pasada temporada, llevaba solo 36. Unos registros lejanos a los vividos en los últimos años en los que, en la jornada 22, lleva incluso 78 goles o 71 en las temporadas 2012-13 o la 2010-11.