El principio del fin de Florentino Pérez

No hay nadie eterno, nadie. Ni los seres superiores. A todos los poderosos les llega el día que se les cae todo el entramado que les ha llevado a la cima del mundo. A Florentino Pérez también le llegará. Es más, aunque solo sea por una simple cuestión estadística y, en su caso, de tiempo personal vital, está muy cerca. Tanto es así, que ya se ve venir.

Miren, como esto es fútbol, lo más llamativo es el estado actual del equipo. Desde hace dos años, el Florentino Secretario Técnico del Madrid, que lo es por mucho que tenga ahí puesto a Solari de figurante, no da una a derechas. Concretamente, desde que fichó a Mbappé y se olvidó de la sucesión de Kroos y Modric. En este año y medio, ha quemado a Ancelotti y Xabi Alonso y ahora se ha puesto en manos de un tal Arbeloa con el que ni siquiera se ha hecho la foto el día de la presentación. Decisiones y consecuencias inmediatas como éstas son sinónimo de fracaso y de fin de ciclo, sin duda.

Pero hay más, el Florentino presidente también ha perdido el norte. Se embarcó en una Superliga europea que no ha hecho más que revelar su soledad en el centro de poder del fútbol. Nadie le hace caso, ni la UEFA, ni LaLiga de Tebas ni los árbitros, estamentos que antes dominaba sin despeinarse y que ahora se ríen de él a sus espaldas. Hizo un campo que iba a ser una máquina de hacer dinero y que va camino de ser su ruina, con los vecinos que le han dejado sin conciertos. Florentino Pérez está solo, es una sombra de lo que fue, su tiempo ha pasado. Es el principio del fin. Y como esto es fútbol, será la pelota la que le dé la puntilla. En ello está el destino.