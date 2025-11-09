Mi primera vez en el Camp Nou

Teníamos ganas de verlo hecho realidad. Han pasado casi 900 días desde aquel 28 de mayo de 2023, en el que Gavi, tenía que ser un canterano, marcó el último gol del Camp Nou. El viernes era un día muy especial. Tan especial que muchos padres de familia quisieron que sus hijos, en edad escolar, acudieran a un día histórico antes que a sus clases habituales. Llamó la atención cuanta chiquillería estuvo en el estreno. Los aficionados acudían con la expectativa de celebrar algo muy especial y ser partícipes de una jornada para la historia del club, el regreso a casa.

Eran muchas emociones las que nos invadían a los que ingresábamos con expectación al nuevo estadio. Yo llevo asistiendo sin parar desde 1992, más de 33 años, Una semana sí y otra también. Se dice pronto. Era una mezcla de Ilusión, orgullo, alegría y emoción. Ver al fin como había quedado remodelado el estadio y empezar a imaginar lo que se viene. Era un día muy importante para los barcelonistas y eso a pesar de que tiene ciertos paralelismos con el antiguo estadio; normal, por otra parte, pero es todo tan nuevo, tan reluciente que deslumbra.

Ver las caras de alegría y curiosidad de los propios jugadores del primer equipo al saltar al césped e incluso cuando llegaban a las instalaciones en el autocar del club, algunos ya veteranos y con carreras imponentes, ya te indicaba la solemnidad e importancia del momento que estábamos viviendo.

La primera cuestión son los accesos, cómo llega la gente al estadio. Aquí sí que se ve todo más abierto y espaciado. Más cómodo y sin tantas aglomeraciones. Habrá que pulir algunos detalles, quizás hay muchas escaleras y pocos ascensores, de momento; pero habrá que acostumbrarse a algunas incomodidades al comienzo. El sacrificio, seguro, merecerá mucho la pena. Faltarán incluso las viseras al principio, con todos los inconvenientes que comporta el poder mojarse durante algunos partidos lluviosos, pero aun así merecerá la pena el sacrificio porque el premio final es muy grande.

Si ya impresiona con 22.000 espectadores, solo intuir lo que será una caldera de 105.000 espectadores produce escalofríos. Cuando se corone con la cubierta será espectacular, el mejor estadio del mundo. Empieza una nueva era para el barcelonismo, la era que debe liderar Lamine Yamal en ese espectacular manto verde del Nou Camp Nou. El nuevo territorio Barça.

Ya solo falta concretar el primer regreso, esa primera vez con fútbol verdadero que marcará a fuego la historia moderna del Barcelona. Primero con 45.000, pero a no mucho tardar con más de 105.000 barcelonistas. El sueño se va haciendo realidad y el Barcelona inaugurará, aunque algo más tarde de lo previsto, el mayor y mejor templo moderno del fútbol. La envidia de las aficiones de todo el mundo. La referencia futura de los estadios futbolísticos.

El Camp Nou será el legado para las nuevas generaciones de barcelonistas que lo disfrutarán con orgullo. El regreso al futuro ya está aquí. Lo mejor está por venir. Ha merecido la pena. ¡A disfrutarlo!