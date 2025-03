La primera derrota contra el Madrid

Pajor se lamenta tras el gol del Real Madrid / Javier Ferrándiz

La primera derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid irá siempre ligada a la anulación del gol de Jana Fernández en el minuto 80, que hubiera sido el 2 a 1 y que, muy probablemente, habría decantado otro 'clásico' a favor de las blaugrana. Fue un error que sólo puede entenderse por un nivel insuficiente de las árbitras. La derrota y el error me sugieren tres reflexiones.

Un día u otro el Barça tenía que perder ante el Madrid, aunque en algún momento llegara a parecer imposible, por la superioridad y la suficiencia entre uno y otro equipo. La derrota duele y la forma en la que llegó no es consuelo. Y, sin embargo, debería celebrarse, o asumirse en positivo. Hace años que se reclama una mayor competitividad en la liga española, empezando por el Madrid. Las mismas futbolistas blaugrana habían declarado horas antes del partido que esperaban que el Madrid viniera a competir. La derrota debe darse por bienvenida, entonces.

La segunda es que el error arbitral no puede justificar haber perdido. De hecho, no ha ocurrido. Desde el técnico a las jugadoras reconocieron que el Barça no hizo un buen partido. Acostumbradas a ganarlo todo, las derrotas cuestan de encajar. Sin embargo, la verdad del tópico dice que de ellas se aprende más que de las victorias.

Y la última reflexión se refiere a las condiciones del fútbol jugado por las mujeres. Es intolerable que las competiciones no se disputen con los mismos recursos que tiene el fútbol jugado por hombres. Que los ingresos que generan las unas y los otros sean menores, es un argumento que puede valer para los clubs, pero no para la Federación que también debería adoptar medidas para paliar las desigualdades entre los equipos.