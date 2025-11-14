¿El primer medio siglo de la historia del Barça no existe?

Samitier es uno de los grandes iconos de la historia del Barça / Francina Cortés

Si la idea de Joan Laporta de construir la estatua de Messi acaba prosperando tanto Leo como Laszi Kubala y Johan Cruyff tendrán su escultura en la explanada del Spotify Camp Nou.

El argentino es el mejor jugador de todos los tiempos y merece este reconocimiento y muchos más. Cruyff fue un genio como jugador y un revolucionario como entrenador y es el personaje más influyente del Barça de los últimos 50 años. Laszi Kubala, por su parte, es uno de los mejores jugadores de la historia del Barça y el hombre que devolvió la alegría a los culés en la década de los 50 tras las penurias de la posguerra.

Johan Cruyff y Laszi Kubala ya tienen una estatua en el Spotify Camp Nou / Sport

Es evidente que en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI Kubala, Cruyff y Messi son tres mitos que merecen ser inmortales. Hasta aquí todo correcto. Si alguien que no conoce la historia del Barça lee todo esto podría pensar que el Barça se fundó en 1950. Y la realidad es que cuando llegó Kubala el Barça ya tenía más de medio siglo de vida. ¿Qué recordamos o valoramos de las cinco primeras décadas de la historia del club si dejamos al margen Joan Gamper?

Hans Gamper era un 'sportman' / FCB

El fundador del club da nombre a la Ciutat Esportiva y al trofeo de verano pero más allá de eso, la mayoría de culés han olvidado sus orígenes. ¿Por qué nadie reivindica las figuras de Samitier, Paulino Alcántara o César Rodríguez?

Es evidente que el tiempo erosiona los recuerdos y ya no queda prácticamente gente viva que los haya conocido. ¿Se imaginan que los culés del año 2075 olvidasen a Messi, Xavi o Iniesta? ¿Verdad que sería algo inexcusable? Es tal cual lo que sucede hoy con Josep Samitier por centrarnos en un nombre.

¿Quién ha reivindicado su figura desde que quedó atrás el Fórum Samitier que lideraba Jaume Llauradó? Hay que recordar al barcelonismo que Samitier fue el mejor jugador del Barça de la primera mitad del siglo XX y además fue un entrenador notable y un secretario técnico extraordinario.

La influencia de Samitier en su época es bastante parecida a la huella que dejó Johan Cruyff. Sería imperdonable que el tiempo borre la huella dejada por Johan Cruyff como lo ha hecho con Samitier. Hay quién nos podría recordar que Sami se fue en dos ocasiones al Real Madrid pero entonces tendríamos que profundizar en cómo sucedió en ambos casos y contextualizar una época en la que la rivalidad Barça-Madrid era mucho más tibia de lo que fue posteriormente.

En cualquier caso hablamos de Samitier pero es igualmente imperdonable que el barcelonismo no idolatre figuras como Piera, Sagi-Barba, Gonzalvo III o Basora.

Josep Samitier fue uno de los primeros jugadores emblemáticos del FC Barcelona / FCB

Ante este hecho creo que los medios de comunicación, los historiadores y el Barça como institución tienen una deuda que es fácilmente reparable. Lo más fácil es pensar en una estatua pero quizá habría que idear otras iniciativas más imaginativas y que calen en el barcelonismo.

Samitier ha pasado de ser idolatrado por el barcelonismo a ser un desconocido para la afición blaugrana y esto necesitaría darle una vuelta para que no se repita. Excusarnos en que no hemos vivido estas épocas es una explicación que no tiene ningún tipo de lógica ni sentido por mucho que se repita. Nadie de nosotros ha vivido la época de Hitler o Napoleón y nos sentiríamos mal si expresaramos en público nuestro desconocimiento sobre estas figuras históricas.

Los jóvenes actuales tampoco han vivido la época de Johan y la conocen porque los que tenemos más edad siempre buscamos reivindicarlo y el propio club , aunque con contradicciones en su momento, le hizo justicia con la estatua.

La familia Cruyff inauguró la estatua dedicada a Johan / Valentí Enrich

No hay árbol sin raíces o lo que es lo mismo, sin Gamper, Samper, Paulino o César no tendríamos ni a Kubala, Cruyff o al propio Messi.

Todos estos personajes han engrandecido al Barça y son inmortales. El club y los que tenemos presencia en los medios tenemos el deber de reivindicar figuras olvidadas.

La estatua de Messi es más que merecida pero el legado de Leo está tan presente en el barcelonismo que no necesita de acciones para elever su categoría. Los que levantaron y colocaron al Barça como un club de referencia y ya no nos acordamos de ellos sí que tendrían que recibir un desagravio tan injusto.

Leo Messi, sobre el Spotify Camp Nou / @leomessi

El Camp Nou se tenía que llamar cuando se diseñó Estadio Joan Gamper pero este nombre lo vetó el régimen franquista. En el caso de Samitier es imperdonable que la mayoría de culés desconozcan el único barcelonista que ha triunfado a lo grande como jugador, entrenador y secretario técnico.

Un referente periodístico como Frederic Porta siempre comenta que el barcelonismo tiene una asignatura pendiente en el conocimiento de su propia historia. Ahora que se acercan las elecciones y será época de propuestas estaría bien que el barcelonismo reflexionara sobre ello.

Adorar a los cracks que hemos conocido es algo natural pero venerar a los antiguos fenómenos que han hecho grande a nuestro club tendría que ser algo también habitual para cualquier buen culé. ¿Y si hacemos algo?