Primer aviso

Kylian Mbappé celebra el gol del Real Madrid contra Osasuna en el primer partido de LaLiga 2025/26 / EFE

Tenía pensado escribir estos días sobre el deseado retorno al Camp Nou, pero es todo tan inseguro y a la vez tan decepcionante de momento que hasta que no tengamos certezas de un regreso definitivo las cosas pueden cambiar de un día para otro. Tiempo habrá.

Ha comenzado la liga y lo hizo con lamentos constantes por parte de muchos sectores del madridismo sobre su estreno en la competición con poco descanso tras el Mundial de Clubes y por no poder aplazar su choque ante Osasuna.

No tuvieron las mismas vacaciones que los demás, es cierto, pero sí gozaron de 35 días de parón, que no es poco. Al lloriqueo permanente en el que se han instalado algunos sectores del madridismo siguieron las quejas por la posible disputa del Villarreal- Barcelona en Estados Unidos, repitiendo en numerosas ocasiones las palabras “liga adulterada”. Porque si se juega en campo neutral piensan que casi se le regalan los puntos al Barça o que se le allana mucho el camino. Viendo la última década de resultados del Barcelona en Villarreal no parece que necesite que le allanen mucho el camino. El caso es quejarse.

Mallorca, Barça y Raíllo

Y en estas arranca la liga. Y lo hace ganando el Barcelona al Mallorca con claridad y mucha superioridad. Pero hay que poner el grito en el cielo. Dicen los de siempre que el gol de Ferran no debió subir al marcador porque Raíllo estaba inconsciente o tocado en el suelo.

Las imágenes de Raíllo levantando la vista para ver cómo acaba la jugada desmienten esa teoría. Pero nada, no dejes que la realidad te estropee tu relato. No contentos con ello, cuestionan desde la roja a Muriqi, que por cierto el árbitro de campo no sanciona, o la doble amonestación flagrante a Morlanes.

El único 'pero' podría ser la amarilla a Raphinha que hubiera podido ser roja, pero el partido estaba más que roto y encarrilado. Once contra once el Barcelona arrolló al Mallorca. Pero hay que hacer ruido.

Y llegó el Madrid - Osasuna...

Y llegó el martes el turno del Madrid. Un Madrid tan espeso y previsible como el de Ancelotti y con lógicos síntomas de falta de ritmo. El partido estaba encallado con un Osasuna serio y ordenado. Cae Mbappé en el área y… primer penalti a favor del Madrid de la temporada en un momento crítico.

A todos nos lo pareció en primera instancia, pero al ver la repetición es claro que Mbappé pisa al defensa rojillo. ¿Por qué no se vieron imágenes más claras? O ¿Por qué no le avisaron desde el VAR para que fuera a revisarlo...?

El partido se desencalló y el Madrid salvó el primer escollo de la temporada. Con poco ruido. Menos que el que provocó curiosamente el partido del sábado del Barcelona, con una victoria por 0-3.

Es un primer aviso de lo que viene. La temporada va a ser complicada.