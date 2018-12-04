Un presidente que dejó huella en el club

Minguella con Núñez / sport

Cuando Núñez llegó a la presidencia, era casi un desconocido en el mundo barcelonista porque no tenía antecedentes vinculados al fútbol ni al club. Pero desde el primer momento actuó con mucha decisión: se enfrentó a los poderes centrales en muchos temas y en especial, con los derechos de televisión, que le crearon muchos enemigos en el resto del país. Núñez actuó en el Barça como en su propia empresa, controlando mucho el gasto e invirtiendo en grandes jugadores como Maradona, Romario, Stoichkov o Koeman, pero cuando tuvo que vender a alguno, como en el caso de Ronaldo, no le tembló la mano. También tuvo la suerte y el acierto de fichar a Cruyff como entrenador.

En el aspecto patrimonial fue básico porque bajo su mandato se llevaron a cabo tres ampliaciones del Camp Nou, se construyó el Mini Estadi y se compraron los terrenos donde actualmente se ubica la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Su huella está muy marcada en la historia del Barça: accedió al cargo en un momento de debilidad económica y fortaleció al club. También hay que agradecerle que tras dejar la presidencia, prácticamente no apareció en ningún momento para analizar el trabajo de sus sucesores.

Núñez era un trabajador total: los viernes salía con su mujer, Maria Lluïsa, y con su chófer, hacia Puigcerdà con dos voluminosas carteras de cuero, una con temas relacionados con su empresa y otra, con contratos y facturas, del Barça. Se pasaba el fin de semana trabajando y solo descansaba para dar un paseo con su mujer, que siempre ha estado a su lado, tanto en su trabajo como en su vida personal. Tanto en la ciudad de Barcelona como en el club, la huella de <strong>Núñez </strong>sigue estando muy presente.