Un presidente, dos Laportas y unas elecciones

Si al presidente del Barça se le juzgara única y exclusivamente por la vertiente deportiva, Joan Laporta, se podría llevar el calificativo de excelente. La transformación que ha sufrido el equipo durante el último año es digna de todo tipo de elogios. El acierto con los entrenadores también suma a su favor. Desde que en su día apostó por Guardiola o ahora por Flick. A todo eso, hay que sumar su puntería con los directores deportivos.

Primero con Txiki Begiristain y desde hace dos temporadas con Deco. Atinó también con parte de los fichajes y ha sabido confeccionar plantillas equilibradas entre estrellas y futbolistas de la casa. Es verdad que la irrupción de jugadores como Lamine Yamal lo cambian todo, pero en el fútbol la suerte tiene un peso importante. Tanto, que casi todo depende de que entre la pelotita.

El equipo ha vuelto a ilusionar al barcelonismo con sus victorias, sus títulos y con ese estilo de juego tan particular en Can Barça. Pues sí, con este panorama, Laporta podría seguir ejerciendo su profesión de presidente hasta que quisiera. Sin embargo, no todo es tan sencillo.

Gestionar un club como el Barça va más allá de los aspectos deportivos y es aquí cuando aparece el otro Laporta. A priori, comunica igual de bien y se muestra tan valiente como el primero, pero los resultados no son los mismos. Fue osado tirando adelante el proyecto del estadio, pero la diligencia, la comunicación y el resultado de las obras no le acompañan. Fue un acierto fichar a Dani Olmo, pero resultó nefasta la gestión de su inscripción, así como resultan inquietantes algunos socios desconocidos pero necesarios para activar las famosas palancas.

Laporta tiene tiempo para explicar la verdad de los retrasos del Camp Nou, de ciertos compañeros de viaje y de todo lo que sucede fuera del terreno de juego. Si lo hace con argumentos sólidos y se refuerza con ejecutivos expertos se paseará en las próximas elecciones. De lo contrario, de nuevo, todo dependerá de la pelotita.