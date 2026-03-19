El presente y el futuro del 9 del Barça

Objetivo cumplido. El Barça está en los cuartos de final de la Liga de Campeones después de darle una paliza al Newcastle. Hacerle 7 goles a cualquier equipo es muy complicado pero todavía lo es más si se trata de un conjunto de la siempre competitiva Premier.

El Barcelona encajó dos dianas en una primera parte absolutamente loca en la que se abofeteó con el equipo inglés con el resultado de muchos golpes a favor y, también, demasiados en contra. Al descanso, 3 a 2 y casi 40 balones perdidos por las prisas y la precipitación.

El estilo Flick tiene estas cosas aunque la segunda parte demostró que los matices más académicos del método azulgrana le sientan de maravilla al equipo. Controlar el balón a partir de un buen juego de posición en campo contrario permite aprovechar el talento del ataque azulgrana y presionar tras la pérdida hasta el desespero del equipo rival, por ejemplo, en el error de Wilcock en el 7 a 2. El crecimiento del equipo, si se me permite, pasa por la transformación del vértigo permanente en un vértigo más controlado.

Aprovechamos el partido para debatir sobre el 9 del equipo. Lewandowski volvió a ser titular y cerró una mala racha de un gol en sus últimos siete partidos con un doblete. Lleva 16 goles, uno menos que Ferran, que ayer no pudo marcar en los 24 minutos que le dio su entrenador y acumula ya diez sin ver puerta. Flick está gestionando esta demarcación con tacto para no perder a ninguno de los dos en el tramo final de la temporada. Son 33 goles entre ambos, una cifra muy correcta, pero todo el mundo está empezando a verle las orejas al lobo...

¿Puede el Barcelona gastarse 100 millones de euros en Julián Álvarez, Harry Kane o Erling Haaland? Si la respuesta es sí, adelante. Si es no, existe una alternativa cien por cien ganadora. No es la primera vez que hablamos de esta cuestión en esta tribuna pero en el partido contra el Newcastle todo el mundo observó un detalle en el 1 a 0 de Raphinha y otro, en el 6 a 2 de Lewandowski, que nos anima a pensar quien debe ser el futuro 9 del Barcelona: Lamine Yamal. En el primer gol el delantero catalán recibió por el centro, sorteó a Burn con un control orientado y puso a correr a Raphinha justo por el espacio que había creado con su movimiento. Exactamente igual que en el 6 a 2, esta vez con Lewy. Tiene tanta habilidad y tan buena lectura del juego que uno se lo imagina por dentro superando, de mucho, sus actuales 21 goles y 16 asistencias como extremo diestro. Pero no solo es eso, ya que el pánico que provocan sus movimientos permitirían a sus compañeros de banda o de segunda fila aprovechar los espacios que genera su inteligencia futbolística. ¿Se lo imaginan? Hoy Raphinha lleva 19 goles; Fermín, 12 y Olmo, 8: cero dudas sobre unas estadísticas incluso mejores. Quizás algun día lo podremos comprobar.