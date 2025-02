La preocupante imagen de España en las tortuosas ventanas FIBA

Sergio Scariolo, dirigiendo a la selección / EFE

Vaya por delante que, tal y como habíamos hablado alguna vez por aquí, servidor no es especialmente fan de las ventanas FIBA. Que estos partidos de clasificación descafeinados, con una amplia mayoría de jugadores que no estarán en los grandes torneos, sirven de poco, y dejan pocas sorpresas. El fiasco de la Croacia de Mario Hezonja ha sido el más llamativo, pero en definitiva, vivíamos mucho mejor con el antiguo sistema de clasificación, que no apeaba de Europeos y Mundiales a las mejores selecciones del continente.

Posiblemente en esa melancolía por los tiempos pasados, veo con bastante pesimismo el presente y el futuro más próximo de la selección española. La victoria en el Eurobasket de 2022 empieza a quedar lejana, y pese a que el equipo se impuso en el preolímpico del pasado verano, la realidad vivida tanto en París como en el último Mundial, lejos de los partidos por las medallas, es la que nos acompaña en la actualidad, y mucho me temo que en los próximos años.

Willy y Juancho solo han jugado juntos con España / FEB

España cerró la clasificación para el Europeo de este 2025 con un balance de tres derrotas y tres victorias, dos de ellas ante la débil Eslovaquia ante la que se consiguió sellar el billete para el torneo continental. 'La Familia' llegó a Bratislava tras haber perdido ante Letonia y en Charleroi ante Bélgica, en uno de los peores partidos que recuerdo haber visto a este nivel.

Por momentos, el jugado este pasado domingo en León hizo bueno el disputado en tierras belgas. No se trata de ser un 'hater' exagerado, pero los 22 puntos con los que España se marchó al descanso hablan por sí solos.

Xabi López-Arostegui acabó el duelo ante Bélgica con 13 puntos / FEB

El crédito de Sergio Scariolo es amplio, y hay que ser justos con la materia prima de la que dispone para estos partidos de clasificación, prácticamente sin jugadores Euroliga. Siendo conscientes de esta realidad, el juego de España en los seis encuentros de ventanas ha dejado muchísimos que desear, con anotaciones rozando el ridículo (ante Bélgica no se pasó en ninguno de los dos partidos de 60 puntos), y con una propuesta de juego demasiado errática, espesa en ataque y con mucho margen de mejora en defensa. Mucho deberán cambiar las cosas en el Europeo para tratar de acercarse a los éxitos del pasado.

Creo que es importante el hecho de ser justos y realistas con los jugadores actuales que tiene a su disposición Scariolo. Lejos queda aquella cifra tan elevada de jugadores en una NBA en la que tan solo Santi Aldama sobrevive a día de hoy. Los Gasol, Navarro, Rudy y Calderón ya son historia, y los jóvenes como Mario Saint-Supery, Hugo González, Izan Almansa, Juan Núñez o Sergio De Larrea son algunos de los talentos a los que agarrarse, junto a los universitarios estadounidenses que siguen trabajando en su progresión.

Mario Saint-Supery colocó un tapón a Izaw Bolavie / FEB

Solo toca pedir que tengan suerte y oportunidades, y que se pueda encontrar un equilibrio entre la generación dorada del baloncesto español y la realidad que se vive hoy en día. Porque lo de estas ventanas FIBA ha sido un ejercicio durísimo de profesionalismo (honor a los comentaristas televisivos) con unos partidos que ponen a prueba la vocación periodística.

FALTA EN ATAQUE

Dennis Smith Jr., un fiasco que se veía venir

Pese a que la llegada del exterior estadounidense al Real Madrid llegó cargada de optimismo, lo cierto es que el fichaje de Dennis Smith Jr. por el conjunto blanco va camino de convertirse en uno de los mayores fiascos de la historia más reciente de la sección madridista. Una operación que pone la guinda a un verano nefasto, en el que tan solo se acertó con un Andrés Feliz que está lejos de su mejor nivel, pero que al menos ha aportado más que Xavier Rathan-Mayes, Usman Garuba o Serge Ibaka. El estadounidense, que llegó en un estado de forma prácticamente impropio para cualquier jugador profesional, parece que pondrá punto final a su etapa en el Real Madrid tras haber sumado 35 minutos totales. Así lo aireó él mismo a través de sus redes sociales reposteando una información de un periodista estadounidense que afirmaba su salida del club blanco. Ver para creer.

Dennis Smith ha sido un autentico fracaso, llegó lesionado, y puede irse por la puerta de atrás en breve / EFE

¿Qué pasará con los jugadores del Barça que acaban contrato?

Empieza una semana importante para el equipo azulgrana, una vez superada la eliminación en la Copa del Rey. Es absurdo pensar en que la temporada está finiquitada cuando todavía quedan más de tres meses de competición. Pero tocar recuperar las mejores sensaciones, volver a reenganchar a una afición desmotivada, y seguir escalando en las tablas clasificatorias tanto de Euroliga como de Liga Endesa. En cuanto a las renovaciones de jugadores que acaban contrato el próximo verano, el club viene trabajando desde hace semanas en la confección de la plantilla para la siguiente temporada. El Barça tiene sobre la mesa las situaciones de Chimezie Metu y Kevin Punter, cuya vinculación con la entidad azulgrana expira el 30 de junio. La voluntad del club catalán en ambos casos es clara: quieren que se queden en el Barça, sus renovaciones son un objetivo prioritario. Ahora bien, toca ver si el club sigue aplicando la tijera a un presupuesto cada vez más mermado, tal y como se está viendo con el inmovilismo para incorporar a un fichaje que refuerce la actual plantilla.