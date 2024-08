Premio para Míchel, pena para Nico y Flick

Nico Williams conduce un balón ante el defensa del Getafe CF Juan Iglesias, durante el partido de LaLiga disputado en San Mamés. / EFE/Javier Zorrilla

El delantero más de moda del fútbol europeo recibió una sonora ovación cuando Ernesto Valverde lo llamó para que saltara al terreno de juego en el primer partido del Athletic. Fue el único premio que tuvo Nico Williams. Su presencia no evitó que el Getafe se llevara un empate de San Mamés. La presión que sufrirá Williams esta temporada será muy superior a la anterior.

El éxito tiene estas cosas. Quien sí tuvo premio fue el nuevo Girona de Míchel que sufrirá mucho para poder igualar la excelente pasada temporada. Confeccionar un equipo competitivo con la salida de cinco de sus futbolistas titulares no es tarea fácil. Sin embargo, visto lo ocurrido en Sevilla, habrá que seguir de cerca la evolución de un conjunto que continúa seduciendo. Frente al Betis realizaron una buena segunda parte, Míchel volvió a acertar en los cambios e igualaron el gol inicial de Bartra. Al final, se llevaron un merecido empate y ofrecieron una buena imagen.

Flick espera noticias

Respecto al Barça habrá que ver con qué futbolistas podrá contar Hansi Flick para el partido de este sábado contra el Valencia. De momento, se lo están poniendo muy difícil. A veinticuatro horas del debut en la Liga, el técnico alemán todavía no sabe qué futbolistas estarán inscritos y con cuál de ellos podrá contar. Quizá los gestores deportivos del club resuelvan el tema del Fair Play y minutos antes del encuentro le comuniquen que todo está solucionado, pero no es de recibo que, a estas alturas, Flick no pueda empezar a pensar en su primer once titular por cuestiones ajenas a su voluntad.

El Barça no puede permitirse tanta improvisación y sería peligroso empezar la Liga dando muestras de debilidad. Dani Olmo, Iñigo Martinez, Pablo Torre, Pau Víctor, Hector Fort son los futbolistas pendientes de inscripción. Vitor Roque desconoce su futuro y Lenglet negociando su traspasado. Demasiados temas pendientes para un entrenador nuevo que viene con el encargo de recuperar la ilusión y ganar títulos.