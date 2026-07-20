Un premio para la historia

Durante toda la final, Argentina se movió en un terreno fronterizo: entre el antifútbol y el otro fútbol, siempre al límite del reglamento. ¿Dónde empieza la picardía y acaba la legalidad? Es una línea difícil de trazar. Equipo canchero por definición, la selección de Scaloni pareció dimitir demasiado pronto de todo el fútbol que tiene en sus botas -y es mucho- para dedicarse a ese otro fútbol que tanto irrita cuando lo tienes enfrente.

Lícito, aunque no demasiado seductor, todo sea dicho. Fue sorprendente y decepcionante, en la medida en la que Argentina desborda de jugadores talentosos. Pero en el mejor escenario posible, con los ojos del mundo puestos sobre ambos equipos, la albiceleste prefirió el camino embarrado. Apenas chutó entre los tres palos: muy poca cosa para una selección que normalmente, suele dignificar los partidos del campeonato del mundo hasta el límite. No hay más que ver cómo viven sus jugadores cada partido: en la final, sin embargo, la pasión no fue suficiente

Enfrente, la selección española fue perfectamente fiel a sí misma. Reconocible al cien por cien, entre otras razones porque este tipo de equipos -como el Barça- difícilmente saben jugar a otra cosa.

Pasaban los minutos, y el equipo que propone se desespera: ocurrió en la final del Mundial, como en tantos otros partidos: la dinámica del partido sirvió para que muchos aficionados neutrales se decantasen poco a poco por España; por razones puramente futbolísticas.

España mereció el título, y es muy probable que hasta los argentinos -los aficionados más pasionales del mundo- puedan estar de acuerdo si lo ven con cierta frialdad.

El título de España tiene dos nombres propios: el primero es obvio, el de Luis de la Fuente, un futbolista de nivel medio que nunca ocupó portadas y que desde su primer día en el cargo ha recibido críticas despiadadas.

Cuando lo eligieron para suplir a Luis Enrique, nadie pensó en sus virtudes, sino en su escaso recorrido en los banquillos de los grandes clubes españoles (solo había entrenado al Alavés). Ya se sabe: en este país, si no eres del Barça o del Madrid, estás desenfocado, fuera de contexto, lejos de la trinchera y por lo tanto, sospechoso. De la Fuente ha demostrado que se puede trabajar y triunfar siendo libre e independiente: tanto le han criticado desde la prensa de Madrid y de Barcelona que llegó un momento en el que a De la Fuente le dio todo igual. Se centró en su trabajo, bendita decisión: y así ha ganado una Nations League, una Eurocopa y un Mundial.

¡Qué botín! Pasará un tiempo hasta que sepamo valorar este éxito.

Ferran Torres fue el otro gran protagonista: marcó uno de esos goles que marca una carrera deportiva de por vida. Un gol decisivo en la final del Mundial son palabras mayores, una bomba de un calibre que solo unos elegidos han podido vivir:que se lo pregunten a Iniesta, que siempre vivirá acompañado de ese maravilloso gol de Johannesburgo ante los Países Bajos.

El de Ferran ante Argentina será similar, y al jugador del Barça le tocará vivir a partir de ahora otra vida: probablemente mejor, aunque seguirá soportando críticas cuando falle un gol. Así es la vida, pero Ferran siempre podrá mirar la foto de lo que sucedió el 19 de julio de 2026 y sonreír tranquilamente.