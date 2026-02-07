La Premier salva el mercado de enero 2026

Antoine Semenyo y Marc Guéhi han llegado al City para reforzar el equipo de Guardiola / ADAM VAUGHAN / EFE

La ventana de enero es para las situaciones de necesidad: rendimiento cuestionado de jugadores (Asprilla-Girona), lesiones de larga duración (Foyth-Villarreal), mala clasificación de equipos con necesidad de reforzarse (Valencia-Unai , Guido), destituciones de entrenadores y exigencias de sus relevos (Real Sociedad-Wesley), ofertas irrechazables (Gallagher-Atlético), apuestas de jóvenes que no han cumplido con las expectativas (Mallorca), incluso recién incorporados (Raspadori-Atlético) que no se han adaptado, equipos que han superado expectativas (Espanyol) y con opciones reales de clasificarse para Europa con la llegada del jugador que aporte un plus y empuje.

También se da el caso del futbolista que busca minutos (Ter Stegen) para llegar al Mundial. O un conflicto irreconducible entre algún jugador y el entrenador que afecta al vestuario y aprovecha enero para firmar una cesión o traspaso.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

Por último, está el jugador que termina contrato en junio y se ha descartado la renovación. Es mejor separar caminos en enero porque el club puede generar un ingreso y el futbolista disfrutará de una nueva ilusión-motivación con un nuevo contrato (Celta- Fran Beltrán-Girona).

Son operaciones complicadas, con jugadores que vienen de competir y cuya adaptación no es fácil. El cambio requiere conocer nuevos compañeros, entrenador, sistema de juego, la ciudad, en caso de cambio de país nueva cultura, mentalidad, climatología... Además, una cara nueva genera ilusión en la afición que reclama un rendimiento importante.

Casos excepcionales

Clubes como City o PSG son equipos que por su capacidad económica se pueden permitir incorporar futbolistas top para mejorar más la plantilla (City–Semenyo) pagando traspasos y salarios elevados.

En esta ventana se han acentuado como nunca los fichajes de jugadores jóvenes: Jakirovic-Inter; PSG-Dro; Abdelkarim, Tavares, Onstein, Pacífico–Barça; Alao-Chelsea; Ndukwe-Liverpool ; Ndiaye, Urbig– Bayern-, etc… ¿Será que la filosofía del Barça ha abierto los ojos a grandes equipos europeos?

Mercado de las cinco grandes Ligas

Enero es un mes mayoritariamente de cesiones con opciones de compra hasta el verano y, según rendimiento, se ejecutan. Los traspasos se relegan al verano. La Premier League se ha gastado en traspasos 454 millones, la misma cantidad que las cuatro grandes Ligas juntas:Serie A, 244 millones; Ligue 1, 105; Bundesliga, 99, y LaLiga, 75,5 millones.

Los traspasos se originan entre los clubes de la propia Premier. Se han dado cuenta de que la adaptación es mucho más fácil. El ritmo, intensidad y desgaste físico es diferente a otras Ligas y los clubes ingleses buscan titulares.

Clubes TOP de la Premier

Savinho no ha acabado de funcionar en el City y ha facilitado la llegada de Semenyo (72 millones) del Bournemouth. Las lesiones de Dias y Gvardiol, mas el pobre rendimiento de Khusanov, justifican el fichaje de Guéhi (23 millones), central del Crystal Palace para ser competitivos en todas las competiciones.

Detrás del City, figura el Crystal Palace con una inversión de 90 ‘kilos’. Larssen, de Wolverhampton (50), y Johnson, del Tottenham (40).

El Liverpool ha anunciado el fichaje de Jaquet (60 millones), central del Rennes, que se incorporará en verano porque no tiene garantizada la continuidad de Konaté, que termina contrato en junio.

Gallagher (Atlético) al Tottenham (40 millones) es el ejemplo de jugador que conoce a la perfección la Premier. Adaptación se supone inmediata. Arsenal, Chelsea, United y Newcastle no han hecho incorporaciones significativas excepto jugadores jóvenes para el fútbol base.

Conor Gallagher ya posa con la camiseta del Tottenham / Spurs

La nota negativa son 289 millones ingresados por las ventas, que suponen un balance negativo de 165. La pregunta es ¿hasta cuándo la Premier podrá sostener este balance?

LaLiga

Es la que menos ha invertido entre las principales Ligas europeas. Gran parte de los movimientos fueron cesiones o fichajes sin coste de traspasos. Del gasto total, 75,5 millones, el Atlético ha invertido 54 en Lookman (35), Mendoza (16) y Vargas (3).

Lookman es fichaje necesario porque su polivalencia en ataque aportará poder ofensivo, gol y opciones a Simeone para rotar. Mendoza puede sorprender con su visión -orientación de juego y buen trabajo en contención-. Obed Vargas es una buena inversión de futuro teniendo en cuenta la edad de Koke. Buenos fichajes.

El resto de equipos se han gastado 20 millones. Destaca Osasuna (6), Villarreal (3,5), Betis (2), Elche (1,9), etc.

Barça y Madrid no invirtieron en traspasos y se limitaron a movimientos a préstamo (Cancelo, Ter Stegen, Endrick) y algunos jóvenes como Dro (8,5 millones), Mbacke (1), Cuenca (Sporting). Decisiones acertadas, porque el perfil de jugadores que ellos necesitan de mejorar las plantillas en enero es muy complicado.

Los ingresos de las ventas son de 121 millones y el balance es positivo -45,5 millones-.

La capacidad económica de los clubes está a la baja y la prueba es que el Alaves ha vendido a uno de sus mejores jugadores, Carlos Vicente, al Birmingham, segunda división inglesa. Hay que reflexionar.

Serie A

Tras la Premier, es la que se ha gastado más (244 millones) sin incorporar futbolistas top. Lazio (36,5), Nápoles (31,5), Roma (26), Atalanta (22), Milan (8), etc. Es un modelo de hace varios años: perfil medio /alto, no top futbolistas y por esta razón los equipos italianos, salvo el Inter, en los últimos años tienen poca relevancia en Champions, Copa UEFA , Conference League y la selección nacional absoluta.

Los extranjeros que destacan en la primera vuelta valoran las ofertas en enero y, si son superiores, entran en la negociación. Ha sucedido con Taty Castellanos y Tammy Abraham, que se han ido a la Premier.

Juventus, Nápoles y Milan deben mejorar su criterio en fichajes. Las plantillas para ser competitivos en Europa y también los estadios de la Serie A están por renovar estructuras y condiciones para los espectadores para ser más atractivos. La Serie A debe reflexionar sobre sus jóvenes talentos, que ganan y destacan con las selecciones inferiores sub-17 , sub-19, pero están muy poco presentes con sus clubes.

Los ingresos han sido de 187 millones y el balance es negativo, de 57 en esta ventana.

Bundesliga

Los clubes alemanes cada invierno suelen estar entre los que invierten menos. Este enero, la Bundesliga se ha gastado 99 millones, 9 más que el Crystal Palace. Leipzig ha firmado el central Lone por 17+bonus. Se quedará cedido en Rennes hasta junio. Junto al Wolfsburgo, que fichó al central Adjetey y al delantero Shiogari ( 9,5 cada uno ), es el club que más se ha gastado en esta ventana.

Los directores técnicos de Bundesliga son muy fieles a su planificación de temporada y la necesidad de fichar en enero debe ser extrema para alterarla. También los entrenadores están acostumbrados a la plantilla de verano y a gestionar toda la temporada el mismo grupo de jugadores. Los resultados en Europa la avalan.

Ligue 1

Francia atraviesa inestabilidad audiovisual y no acaba de definir contratos estables en TV que representan los ingresos más importantes de los clubes. Este enero la compra de los jugadores ha sido de 105 millones, con unos ingresos de 43. Es decir, un balance negativo de 62.

PSG, salvo Dro, no ha firmado a nadie. Lyon ha atado la cesión de Endrick, Marsella, por 6 millones, ha firmado a Nnadi y el Mónaco, a Wout Faes, cedido del Leicester. Muy pocos movimientos entre los grandes de la Ligue 1.

Dro Fernández: "El PSG es el mejor sitio para crecer" / PSG

Hay que destacar el Rennes, club que invierte en jóvenes talentos y vende muy caro (Dembélé, Camavinga, Jacket, etc. Acaba de firmar a Zabiri (20 años), delantero centro.

El París FC, club de moda con el nuevo propietario Agache Sport (holding vinculado a Bernard Arnault ), se ha gastado 15 millones en Matondo (17 años), centrocampista del Auxerre, y ha incorporado a Immobile y Koleosho cedidos.

Ligas menores

Referente a las ligas menores, lo más destacable son fichajes de Sporting Lisboa como Luis Guilherme (14m), extremo de 19 años procedente de West Ham, porque con la más que probable salida de Trincão, sería su recambio natural.

Ajax se gastó 6m (fichaje más caro de Eredivisie) en Maher Carrizo, extremo argentino para mejorar en ataque y conseguir una plaza para la Liga de Campeones 2026/2027, porque estando a 18 puntos del líder PSV, la liga la tiene prácticamente perdida.

En Arabia, el mercado de moda, esta ventana se ha cerrado sin grandes movimientos, salvo unas operaciones internas –Benzema por 25m cambio al Ittihad por Al-Hilal y Samon Boubabré (19 años) medio centro de Neom SC también fichó por Al-Hilal por 23m-.

En la Liga turca, como cada año en enero, incorpora jugadores de nombre que carecían de minutos o no están contentos en sus equipos y vienen cedidos –Noa Lang, de Nápoles, Guendouzi, de Lazio, Kanté de Al-Ittihad, etc-.

Por último, han incrementado en los últimos años el regreso de los brasileños a su país. En esta ventana, Flamengo por 42m incorporó L. Paquetá, de West Ham, y Cruzeiro compró a Gerson procedente de Zenit por 27m + bonus.

Ha sido un mercado muy interesante, con impresión que los clubes han incorporado jugadores por inevitable necesidad y esta ventana, por bien de fútbol, debe servir para esto.