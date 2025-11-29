El porqué la Premier es más potente que LaLiga

Hay varios factores que determinan la evolución del fútbol y, especialmente, de las ligas europeas. El más importante es puramente futbolístico: el nivel de competición, condicionado por la evolución individual y colectiva, los conocimientos de los entrenadores, los preparadores físicos y los servicios médicos —que cada vez tienen más relevancia por la cantidad de lesiones que se están repitiendo últimamente—, así como la capacidad mental de los jugadores para gestionar el estrés, la presión y un calendario muy comprimido. Todo ello debe estar acompañado por una adecuada estructura del club a nivel presidencial y de secretaría técnica, que constituye el corazón de la planificación deportiva.

Estevao del Chelsea celebra tras marcar el segundo gol ante el Barça / EFE/EPA/NEIL HALL

Sin embargo, en los últimos años, y especialmente en la actualidad, los derechos de televisión, los ingresos comerciales, el marketing, el merchandising, los patrocinios y el sponsor principal se han convertido en un factor clave para el funcionamiento de los clubes. Según los ingresos que genera cada entidad, el nivel de la plantilla es más o menos competitivo, y esto repercute automáticamente en las competiciones europeas y en el prestigio de la propia liga. Estamos viendo que la Premier League está por encima de todas las ligas en este aspecto y supera a LaLiga con una diferencia considerable. Cuantos más ingresos se reciben por derechos televisivos, marketing, merchandising y patrocinios, mayor es la capacidad para realizar traspasos importantes y remunerar mejor a los jugadores. Por este motivo, los equipos ingleses que disputan la Liga de Campeones, especialmente en la actual fase de grupos, están siendo superiores a los españoles. En todos los enfrentamientos, el único club que ha logrado ganar a un equipo inglés ha sido el Barça, que venció al Newcastle en su campo, mientras que Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club han perdido contra sus rivales ingleses, alguno de ellos con goleadas incluidas.

Los datos conocidos muestran con claridad esta diferencia. Según un informe reciente, los clubes ingleses generaron aproximadamente 2.470 millones de euros en ingresos comerciales, lo que representa el 30% del total generado por las cinco grandes ligas. En comparación, los clubes de LaLiga ingresaron unos 1.144 millones de euros, según el estudio “LaLiga Commercial Report”. También en los ingresos del día de partido la Premier League se sitúa por encima de LaLiga. No obstante, el aspecto más determinante corresponde a los ingresos por derechos de televisión y a su distribución entre los clubes. En la Premier, la temporada pasada el Liverpool fue el club que más ingresó, con 204 millones de euros, y el que menos, el Ipswich Town, con 125 millones. En LaLiga, el Barça fue el que más obtuvo, con 162,49 millones, mientras que el Valladolid apenas alcanzó los 33 millones. La diferencia es demasiado grande tanto en ingresos comerciales como audiovisuales, lo que hace que competir con los clubes ingleses en el mercado de fichajes sea casi imposible. A esta situación se suma que jugadores de la selección española como Zubimendi, Mikel Merino, Rodri, Cucurella o Pedro Porro —todos titulares—, además de Mosquera y Marc Guiu de la Sub-21, han dejado LaLiga para incorporarse a la Premier. También futbolistas como Pau Torres, Nico González, David Raya, Robert Sánchez, Kepa Arrizabalaga o Adama Traoré han aceptado ofertas inglesas por disponer allí de mejores contratos. Se trata de jugadores de gran nivel, y su salida supone que LaLiga pierda activos muy importantes y, sobre todo, calidad competitiva.

La gran pregunta es por qué

La Premier cuenta con una base global muy amplia, lo que incrementa el valor de sus acuerdos de patrocinio y la convierte en un producto altamente atractivo a nivel internacional. ¿Saben negociar mejor o vender con más eficacia los atractivos de su liga? Es necesario reflexionar sobre por qué LaLiga es tan inferior a la Premier, pese a que la selección española es la actual campeona de Europa y de la Nations League, y a que clubes como Barça y Real Madrid siguen siendo prioridades para los grandes jugadores del mundo. Aun así, no somos capaces de alcanzar el nivel de ingresos de la Premier League. ¿Tienen ellos una mejor visión de negocio?

Lewandowski decidió jugar en el Barça / SPORT

La salida de jugadores de gran nivel hacia la Premier afecta también a la asistencia a los estadios. En la temporada 2024/2025, la Premier registró una asistencia media de unos 40.466 espectadores por partido, lo que supone un 98,7% de ocupación. LaLiga, en cambio, ronda los 28.000 espectadores de media, lo que demuestra una inferioridad considerable y provoca ingresos mucho menores en el día de partido. Además, los estadios llenos motivan y empujan más a los jugadores. La afición inglesa canta durante todo el partido, genera un ambiente positivo y ese apoyo constante eleva el rendimiento de los futbolistas. Este clima incrementa la intensidad del juego y supone una ventaja clara para los equipos ingleses sobre los españoles en los duelos directos. En los estadios de LaLiga sería deseable vivir un ambiente similar, porque elevaría el ritmo de los partidos.

Incluso cuando LaLiga contaba con jugadores como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Piqué, Iniesta, Busquets, Messi o Benzema —los mejores del mundo— y España era campeona del mundo, la Premier ya era superior en los ingresos mencionados. ¿Cómo puede ser? Da la impresión de que no somos capaces de situarnos como número uno, pese a que se repite que tenemos la mejor liga del mundo. Además, se pierde demasiada energía hablando de árbitros, del funcionamiento del VAR, del tope salarial o de las relaciones entre la Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles y los clubes.

Antonio Raíllo cae al suelo tras chocar con Cucho Hernández. / EFE

Contamos con dos de los clubes más atractivos del mundo, sueño de los mejores jugadores, y aun así parece que no sabemos aprovecharlo. Es evidente que la competitividad de LaLiga está disminuyendo y que la capacidad de inversión de los clubes también lo hace. Resulta imprescindible reflexionar con urgencia sobre dónde se acierta, dónde se falla y qué se puede mejorar.