¿Ninguna pregunta sobre Güler?

El Madrid ganó en el Martínez Valero con un gol en el descuento de Espí, pero el partido se le deshizo entre las manos desde que Mourinho retiró al jugador que, un día antes, había descrito como el que da estabilidad al equipo

Mourinho se despidió el lunes de la sala de prensa de Valdebebas con una pregunta que no esperaba respuesta. Quería saber por qué nadie le preguntaba por los penaltis. Tras lo visto en Elche, la pregunta pertinente es otra, y conviene formulársela a él: por qué se fue Güler.

El turco fue durante una hora lo más parecido a una idea que tuvo el Madrid. Suya fue la falta que se estrelló en el poste en el minuto 25 y que acabó dentro tras tocar en Dituro, un gol que el marcador atribuye al portero y el sentido común a quien la lanzó. Suyos fueron los córners, los balones filtrados y el pase a Vinicius en el 65 que el brasileño mandó fuera, como casi todo lo que intentó. Con él en el campo, el Madrid llegó a mandar 0-2 y parecía administrar el partido con la suficiencia de quien se sabe superior.

En el minuto 68, Mourinho decidió que Güler ya había dado bastante. Entró Bellingham, y con él se fue la pausa. Tres minutos después, Abiel Osorio cabeceaba el 1-2. En el 83, Fer Niño, que había entrado desde el banquillo de Anselmi, empataba a pase de Josan, otro suplente. El Elche, que había aguantado el golpe con más faltas que fútbol, olió la sangre y el Madrid se partió.

No hay forma de demostrar que una cosa causara la otra. Las coincidencias temporales no prueban nada, y el calendario, con cinco partidos en dieciséis días y un entrenador que admite el cansancio de sus jugadores, explica que se gestionen los minutos. Pero el fútbol también se juzga por lo que sucede después de cada decisión, y lo que sucedió después de esta fue que un equipo con dos goles de ventaja dejó de saber qué hacer con el balón.

El Madrid acabó ganando porque Mbappé, dolorido desde la primera parte, levantó la cabeza en el descuento y regaló el tercero a Carlos Espí, que llevaba cuatro minutos en el campo y solo tuvo que empujarla. Un final feliz que no corrige un guion defectuoso.

Mourinho ha construido su carrera sobre la idea de que los partidos se leen antes que nadie. En Elche llegó tarde a la lectura. La víspera había hablado de Güler con admiración y había reclamado que se hablara de los penaltis ajenos. El partido le devolvió la pregunta que no quiso hacerse. Extraño sería que no le preguntaran por su gestión de los minutos del turco.