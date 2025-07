El precio no lo pone el Bayern

Luis Diaz habló sobre su futuro / @WinSportsTV

"No pagaremos 100 millones por un jugador, como lo hace el Barcelona”. Las declaraciones de Uli Hoeness, presidente del Bayern, sobre la apuesta económica del Barça en 2017 suenan a ridículas solo unos veranos después. El Bayern se peleaba por el club catalán para hacerse con los servicios de Verratti y el PSG pedía una locura que el Barça no acabó pagando. Era, sin embargo, una etapa en la que sí estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico, tal y como pasó con Dembélé o con Griezmann. Por aquel entonces, el Bayern se negaba a subirse a este carro porque consideraba que los precios estaban disparados.

Su teoría era la siguiente: “No pagaremos 100 millones por Verratti ni 25 al año a Alexis Sánchez. Si queremos ganar la Champions League debemos reforzarnos y gastar mucho, pero no hacerlo sin sentido”, dijo Hoeness. O “se habla de que tenemos que reforzarnos y de que hay que hacer el Bayern Múnich del futuro, pero luego fichamos a jugadores de 20 y 22 años y nos critican”, agregaba.

Lo que tiene el tiempo... Durante el pasado verano, el Bayern compró a Harry Kane por 95 millones de euros, un jugador de 30 años que buscaba acabar con su mala racha de títulos. Firmó solo un contrato de 3 años. Acabó la temporada y si bien marcó muchos goles, el Bayern ganó los títulos de siempre: La Bundesliga.

Una temporada después, ese equipo que no quería entrar en esta locura del gasto con los fichajes va camino de fichar a otra estrella de la Premier (Luis Díaz) que en breve cumplirá los 29 años y por el que pagarán unos 85 millones de euros.

Y es que ningún grande puede quedar al margen de esta carrera que vive el fútbol porque significa quedarte atrás y no llegar a la línea de meta, no competir con los de tu nivel, no estar en disposición de ganar títulos. Todo se está multiplicando y el Bayern, como el Barça, intenta reforzarse para volver a ganar la Champions. Esto tiene un precio. Y, a diferencia de Antón Parera, el precio no lo pone el club comprador