El precio de Julián Álvarez

Las negociaciones por el fichaje de Julián Álvarez se han calentado considerablemente desde que el viernes el Atlético de Madrid ironizara y atacara al Barcelona por el supuesto acoso a su delantero argentino. La partida de póker parece que no ha hecho más que empezar. Ya veremos quién es el último en reír y, sobretodo, llegados a este punto, a qué precio.

Todos coincidimos en que el delantero argentino es un grandísimo jugador pero el tema es por cuánto merece la pena esforzarse para firmarlo. Julián Álvarez al Barcelona, sí, dirán casi todos los aficionados, pero no a cualquier precio.

Ya imagino que Laporta, Deco y compañía son los primeros que irán con la máxima cautela en las negociaciones para evitar que la operación sea ruinosa o hipoteque el futuro de los fichajes de la entidad como ocurrió en otras negociaciones con el Atlético de Madrid, como fue el caso de Griezmann que al final resultó carísimo y poco rentable para el Barcelona. El problema no es pagarlo sino la losa que puede suponer en un futuro para todo lo que haga Julián Álvarez con la camiseta del Barcelona.

Si Julián Álvarez viene por un precio desorbitado ya habrá comenzado con mal pie su paso por el Barcelona. Al igual que a los 'Coutinhos', 'Dembelés' o 'Griezmanns' se les recordaba permanentemente en su día el coste para llegar al Barcelona, se trata de una losa muy difícil de levantar. Ya nos conocemos, y la cantinela de los ciento y pico millones estaría sobre la mesa un día sí y otro también.

Si el argentino quiere jugar en el Barcelona, perfecto, y que ayude a que se culmine la operación, pero el Barcelona no debe echar el resto ni cometer errores del pasado que llevaron a la complicadísima situación económica que se ha vivido justo ahora que la entidad parece que empieza a levantar la cabeza.

Todo lo que sea, por ejemplo, pagar más de 110 millones de euros, o a partir de ahí, me perecería una barbaridad, sobretodo viniendo a un club que ha sobrevivido gracias a gente que explotó en casa, en la cantera. ¿Qué valdría Lamine Yamal? ¿Cuánto se podría pedir por Pedri si se pagan estas cantidades por Julián Álvarez? Es un grandísimo delantero pero sus cifras goleadoras no te garantizan ese precio.

Después de lo ocurrido el pasado viernes con el comunity manager del Atlético de Madrid solo hay dos opciones: o cierras el tema pronto y a buen precio, cuestión que parece poco probable, o te retiras de la puja ante el riesgo de salir trasquilado como le pasó en anteriores negociaciones con los atléticos. La guerra con el equipo colchonero ha comenzado y es una lucha encarnizada por defender tu dignidad e incluso, llegados a este punto, si lo intentas ya está aquí también en juego tu orgullo.

Si esto fuera una partida de póker, con sus tuits y comentarios en redes, el Atlético de Madrid ya se siente ganador y parece estar echando un farol para provocar al Barcelona, dejándole claro que sus ofertas son ridículas o que le va a trasquilar si va a tope por el argentino.

Esta es una partida en la que cada uno mueve su ficha y en la que hay que tener la cabeza fría, muy fría y no hacer locuras de las que luego arrepentirse. Y, por encima de todo, a qué precio, por el bien del Barcelona, e incluso del jugador.

Y hasta para no enriquecer más de la cuenta a un rival directo y darle todo ese dineral al Atlético.