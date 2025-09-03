Al precio de qué imagen

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta a su llegada al palco de Vallecas / AP

El Barça llega al primer parón de la Liga (recordemos que es esta competición que se juega entre los partidos de las selecciones que los constitucionalistas-no nacionalistas califican de nacionales), con un regusto más agrio que dulce. 7 puntos de 9 en tres partidos jugados fuera, y uno en el campo de coles de Vallecas, no es un mal balance; sin embargo, el juego ofrecido está lejos del nivel que se le vio la temporada pasada y el que se le intuye si “los egos” de los que habla su técnico Hansi Flick se quedan en casa de cada uno.

Y después está el deterioro de la imagen del club por culpa de los trapicheos a los que, por enésima temporada, debe recurrir la junta directiva que tiene el honor de presidir Joan Laporta para poder inscribir a los futbolistas fichados o renovados o deslesionados. O el serial en el que se ha metido solo y, visto desde fuera, de forma incompresible, sobre el regreso al Camp Nou.

Claro que a Laporta le da igual que le pillen lanzando butifarras al presidente de la Liga, a los presidentes de los clubs o a todos sus críticos o que le retraten tumbado en el césped del estadio durante una visita de obras sin que el gesto venga a cuento. Por el contrario, le motiva y le aviva el coraje. Porque siempre ha creído que nada de lo que haga puede afectar negativamente a su imagen. Es probable. Que lo crea, quiero decir.

Ahora: el precio va a cuenta de la imagen del FC Barfcelona porque, comportamientos individuales al margen, que temporada tras temporada no pueda inscribir a los jugadores de la plantilla si no se recurre a avales o a bajas de larga duración o pedir jugar tantos partidos como se pueda en campo contrario y aplazar constantemente la fecha del regreso al Camp Nou sin asegurar cuándo se podrá hacer en condiciones, tensar las relaciones con los clubes de la Liga y el Ayuntamiento, muestra un club desgarbado y consentido, sino desagradable.