Opinión
Al precio de qué imagen
El Barça llega al primer parón de la Liga (recordemos que es esta competición que se juega entre los partidos de las selecciones que los constitucionalistas-no nacionalistas califican de nacionales), con un regusto más agrio que dulce. 7 puntos de 9 en tres partidos jugados fuera, y uno en el campo de coles de Vallecas, no es un mal balance; sin embargo, el juego ofrecido está lejos del nivel que se le vio la temporada pasada y el que se le intuye si “los egos” de los que habla su técnico Hansi Flick se quedan en casa de cada uno.
Y después está el deterioro de la imagen del club por culpa de los trapicheos a los que, por enésima temporada, debe recurrir la junta directiva que tiene el honor de presidir Joan Laporta para poder inscribir a los futbolistas fichados o renovados o deslesionados. O el serial en el que se ha metido solo y, visto desde fuera, de forma incompresible, sobre el regreso al Camp Nou.
Claro que a Laporta le da igual que le pillen lanzando butifarras al presidente de la Liga, a los presidentes de los clubs o a todos sus críticos o que le retraten tumbado en el césped del estadio durante una visita de obras sin que el gesto venga a cuento. Por el contrario, le motiva y le aviva el coraje. Porque siempre ha creído que nada de lo que haga puede afectar negativamente a su imagen. Es probable. Que lo crea, quiero decir.
Ahora: el precio va a cuenta de la imagen del FC Barfcelona porque, comportamientos individuales al margen, que temporada tras temporada no pueda inscribir a los jugadores de la plantilla si no se recurre a avales o a bajas de larga duración o pedir jugar tantos partidos como se pueda en campo contrario y aplazar constantemente la fecha del regreso al Camp Nou sin asegurar cuándo se podrá hacer en condiciones, tensar las relaciones con los clubes de la Liga y el Ayuntamiento, muestra un club desgarbado y consentido, sino desagradable.
