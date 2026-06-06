El precio de ganarlo todo

Hace unas semanas hablé con Pau Panitti. Pau es el portero de balonmano del Granollers, que ha elegido jugar con la selección italiana por la nacionalidad de su padre, a pesar de haberlo hecho con la selección española en categorías inferiores y de nacer y vivir toda su vida en el Maresme.

Me explicaba que, al inicio de cada temporada, el principal objetivo del BM Granollers, histórico club de balonmano donde los haya, es quedar primeros en la ‘otra liga’. Es decir, en la que no juega el Barça, campeón de las últimas dieciséis ediciones. Nadie puede competir contra el equipo azulgrana en España, nadie. Su holgado presupuesto, que mayoritariamente pende del fútbol, le permite pasearse por la ASOBAL, de ahí que el auténtico reto del Barça sea siempre la Champions League. Ahí sí lucha de tú a tú contra rivales de su misma dimensión. Esa gigantesca diferencia entre el Barça y el resto de los equipos nacionales, esa falta de competitividad, de emoción, de pasión, hace que la ASOBAL carezca de interés porque ya se sabe de antemano quién va a ganar.

Exactamente lo mismo pasa con la Liga F Moeve, la primera división femenina española. Sabe mal decirlo, pero es la auténtica realidad. El Barça está en otra dimensión, juega una liga y el resto de los equipos, otra. No hay interés, no hay rivalidad, es un paseo militar... y eso, nos guste o no, perjudica gravemente al crecimiento y consolidación del fútbol femenino en España. Lo dijo claramente Irene Paredes el otro día: “El Barça es una cosa y la realidad del fútbol español es otra”.

Obviamente, ¡solo faltaría!, no vamos a echarle la culpa al FC Barcelona, que desde 2015 viene haciendo lo que debe hacerse: apostar de verdad por la formación e invertir en la profesionalización del fútbol femenino. Además, gracias a los acuerdos de patrocinio y el ticketing de algunos partidos, ha conseguido ser autosuficiente económicamente. Son el resto de clubs los que tendrían que buscar soluciones para elevar el nivel medio de la liga española, que en muy poco se parece a la francesa, la alemana o, sobre todo, la inglesa.

¿Y qué ocurre? Que las mejores jugadoras del Barça no disfrutan como deberían disfrutar porque solo encuentran motivación cuando disputan la Champions League. Esa es una de las razones de peso por las que tantas jugadoras del Barça se han ido en los últimos años, a pesar de que aquí lo ganan absolutamente todo. Y obviamente, no nos vamos a engañar, también por cuestiones económicas.

Además, es normal que así sea. El FC Barcelona no puede pagar a sus estrellas, que son casi todas las titulares y alguna más, el dinero que cada una de ellas podría ganar en Inglaterra, Estados Unidos o Francia. Podría tirar la casa por la ventana por cuatro o cinco, pero no por las once estrellas que hay en el equipo.

Esto ocurría antes en el Barça masculino. Tenía a los mejores futbolistas del planeta en cada posición del campo y cualquiera de ellos, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, Alba, Busquets, Messi, etc., hubiera cobrado más en otros clubs. Y más si llegaban con la carta de libertad. Había que pagarles el precio de mercado.

No quiero ni imaginarme lo que hubiera ocurrido si en su día se hubieran ido gratis los Piqué, Messi, Busi, Alba o Xavi e Iniesta estando todavía a su nivel más alto. Hubieran quemado a alguien en la pira de la plaza mayor, seguro. Ahora se van Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle, como antes Lucy Bronze, Laia Codina y tantas otras, y se acepta con total naturalidad. Así debe ser. Siempre.