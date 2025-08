Con pre de mentira

Nico Williams, un verano más, si quedó si fichar por el Barça / Luis Tejido / EFE

Las pretemporadas sólo hace falta medirlas desde el propio significado gramatical del prefijo pre. Así ha sido siempre, pero este año se han superado todos los límites asumibles para una mente mínimamente ordenada. Hasta que no comienza la temporada, todo es voluble, con tendencias efímeras y poca credibilidad. Vender motos mientras se vive en el preludio de la realidad, es tan fácil como cortoplacista.

En el verano culé, mientras los grandes europeos se repartían el botín del fracasado (deportivamente) mundial de clubs, se fantaseaba con fichar a Luis Díaz o Nico Williams. Estaba todo hecho con el vasco, según se filtraba, la realidad fue otra. Después de ese primer pre, el de los fichajes, el post ha sido un Rashford en formato de cesión. Eso es para lo que nos da la realidad económico-financiera del club. En el pre se defiende que todo cabe en la regla del 1:1, en el post veremos si se vuelve a vivir lo de Dani Olmo.

Laporta es, sin duda alguna, el presidente que conecta mejor con la parroquia, aunque debería tener la credibilidad a ras de suelo, tiene la capacidad de caer de pie más de lo que la lógica permitiría intuir. Obviamente el surrealismo de esta pretemporada ha llegado a niveles esquizofrénicos en todos los ámbitos. Empezamos con una campaña de publicidad del nuevo estadio, con el propio presidente de artista principal, que ha demostrado ser una fake new generada desde el propio club, pues aún desconocemos cuando volverá el equipo al Camp Nou, por ahora, todo son dimes y diretes. No pasa nada y la siguiente calamidad deja en un despropósito más la anterior. De camino a la gira de Asia, esta se anula temporalmente y sólo la intervención de Mikitani, el propietario de Rakuten, un loco del fútbol, un loco del Barça, un señor sobradamente rico, consiguió garantizar que no cayera.

La pretemporada también ha servido para demostrar que la tecnología de la plataforma Barça One es pretérita, a pesar de que, en abril, el presidente anunció a bombo y platillo que sería la mejor plataforma audiovisual del mundo (que fácil que es lanzar grandilocuentes aseveraciones a priori). Todos los que pagaron por su subscripción acabaron viendo los partidos en la misma plataforma que los que no lo hicieron: Youtube. Otro fracaso de dimensiones siderales, de OTT propia vendida con grandilocuencia a ofrecer en abierto en el canal más generalista de todos.

Se han perdido ingresos y credibilidad, pero el socio ya ha demostrado que le gusta que le engañen, solo hace falta mirar el último barómetro. ¿Hablamos del patrocinio de la República del Congo? ¿Quién, desde la oposición, criticó el patrocinio de Qatar? Distinta vara para medir lo propio y lo alieno…Pretemporada pasada por la mentira.