¿De postre? Un partidazo de Champions

Los jugadores del FC Barcelona saludan tras el partido contra el Inter de Milán de la Champions 2024/25 / Valentí Enrich

Entre festivos y puentes, uno acaba perdiendo la noción del calendario. Así que, cuando Nini y Julietta me propusieron cenar el miércoles a las nueve, acepté encantado la invitación. Unas horas más tarde caí en la cuenta del error garrafal que había cometido; si bien una buena cena en un buen restaurante japonés es siempre un plan agradable, ese día a esa hora el Barça disputaba una semifinal de Champions diez años después.

Anular la cita hubiera sido descortés, así que muy a mi pesar no me quedaba otra que asistir. Nada más llegar, con el móvil escondido entre un periódico, se me atraganta el agua al ver que el Inter, en apenas treinta segundos, marcaba el primer gol. Los fantasmas del pasado resurgen y el miedo a vivir otras de esas debacles europeas provocan el cierre total de mi estómago.

"Pedid, pedid vosotras… yo iré picando de lo vuestro". Pues entre primeros y tratando de disimular para poder ir ojeando la pantalla, llega el segundo gol interista y es ahí donde aflora el pesimismo tribunero que todo culé tiene dentro.

Este año es distinto en Can Barça

Pero este año es distinto en Can Barça. Hasta en las peores situaciones, esas que los aficionados vemos como irreversibles, aparece este grupo de amigos para hacer que lo imposible parezca alcanzable.

Con el trozo de sashimi a medio morder, Lamine Yamal, este genio del fútbol, este niño que va camino de convertirse en la nueva pesadilla para madridistas y en la admiración para el resto del mundo, coge el balón, da cuatro toques mareando al rival, encara la portería y marca un auténtico golazo.

No puedo gritar, pero hago un gesto por debajo de la mesa. Detrás de mí, un chico que cena con su pareja, me da un golpecito en la espalda y me pregunta susurrando; «Com anem… es que soc soci» y le hago un breve resumen.

El Barça de Flick, repleto de nombres propios

Pues así me paso toda la cena: entre wasabi, ostras y goles varios, con esa sensación de satisfacción al ver a todo el mundo ilusionado por un equipo comandado por Flick pero repleto de nombres propios; Ferran Torres ha encontrado la inspiración, Cubarsí podría ser sin duda alguna Balón de Oro, Raphinha es un todoterreno, Pedri es la reencarnación de una mezcla perfecta entre Xavi y Iniesta… todo funciona y todo ilusiona.

Cuando llega el momento de los postres, descubro algo que define a la perfección lo que se está viviendo esta temporada: el socio se ha puesto el partido en su móvil, en la mesa de al lado todos miran disimuladamente sus pantallas, y Nini y Julietta, sin que yo me percatara, estaban haciendo lo mismo desde el principio de la cena.

Ver al Barça jugar este año es tan placentero –o más– que comer en un buen restaurante. Eso sí, aviso desde ya: el próximo martes que nadie me llame para cenar. Estaré en casa viendo como el Barça se mete en la final de la Champions League.