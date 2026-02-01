Es posible ganar todos los títulos

Tanto Flick como sus jugadores y la directiva encabezada por Joan Laporta repiten e insisten en un mensaje. El objetivo es tratar de mejorar la temporada pasada. Normal. Ir elevando el nivel de exigencia y progresando de una temporada para otra.

El año pasado, recordemos que el Barcelona se llevó la Supercopa de España en Arabia barriendo al Real Madrid, al igual que ocurrió este año. La Copa del Rey tras vencer en la titánica final al Real Madrid con el gol 'in extremis' de Koundé. Una Copa del Rey que tiene muy bien perfilada para acceder a semifinales y en las que es el gran favorito a revalidar el título por más que haya que respetar a todos los supervivientes del torneo del KO. Ganó con claridad la Liga tras doblegar al Madrid en Montjuïc y lleva camino similar con el liderato actual y teniendo un calendario bastante factible. Los blancos, el más directo rival, muy irregulares en su caminar, además deben visitar el Camp Nou en la recta final de la liga con la imperiosa necesidad de ganar o despedirse casi definitivamente de sus opciones de quitarle el título de la regularidad a los blaugranas. Pinta bien la liga para el Barcelona.

Pero la madre del cordero estará en Europa. En la conquista de la deseada Champions League que hace más de una década que no logra el Barcelona y que se escapó de las manos en la recta final de la temporada pasada tras un final de eliminatoria aciago y nefasto en el estadio de San Siro ante el Inter de Milán y donde se pecó de falta de oficio.

Nunca sabremos lo que hubiera ocurrido en la final ante el poderoso PSG de Luis Enrique. Es más, viendo el repaso que le dieron los franceses al Inter, en la mayor goleada de una final de Champions League, tampoco me atrevería a decir que el Barcelona rondara el título claramente. Pero estuvo cerca, muy cerca. Poco margen de mejora le queda al equipo más que alcanzar la final y disputarla al máximo para tratar de hacer lo que sería todo un pleno. Un póker de títulos en juego y alcanzar la deseadísima Orejona casi diez años después.

Mucho se está comentando que con esta defensa, que con estos goles encajados, que con esos errores defensivos que se cometen en Europa no se puede aspirar a ganar la Champions pero la verdad es que un Barcelona discreto, lejos de su mejor nivel y asolado por baja, se ha clasificado quinto en la liguilla de la primera fase dando la sensación de que pudo haber dado mucho más. Que tiene bastante margen de mejora. De momento tendrá semanas para descansar y ponerse a punto para las eliminatorias de octavos y recuperar a su alma del medio campo, Pedri.

No parece una utopía pensar en lograr todos los títulos. Hay plantilla, hay equipo, hay hambre de títulos y ambición en el vestuario. El equipo llega al momento decisivo de la temporada con todas las opciones y de eso se trata. Luego ya se verá.