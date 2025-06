La portería del Barça tiene dueño: Ter Stegen no se toca

Ter Stegen, durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF / EFE

Marc-André ter Stegen ha vivido una de las temporadas más duras de su carrera. La lesión que le apartó de los terrenos de juego durante meses fue un golpe a todos los niveles. Pero el alemán, en silencio, sin hacer ruido, ha vuelto. Y lo ha hecho con la firmeza de siempre. Su presencia bajo palos transmite la misma seguridad que cuando fue Zamora en la 2022-23 con números históricos: 26 porterías a cero y solo 18 goles encajados en 37 partidos (0,49 goles por partido). Casi nada.

"Nadie me ha hablado. Sé que estaré en Barcelona el año que viene", aseguró ayer mismo, públicamente, desde Alemania. Dos frases claras que tienen mucho en común y un mensaje muy contundente. No hay margen para las dudas y Ter Stegen lo tiene claro.

Cuesta entender que se empiece a hablar de relevo. El nombre de Joan Garcia suena cada día con más fuerza para competir —o sustituir— a Ter Stegen. Pase lo que pase, no lo tendrá fácil y se lo tendría que ganar en caso de aterrizar en la entidad blaugrana. Pero duele hablar de relevo. Porque más allá del respeto por el talento emergente, lo que aquí se cuestiona es la memoria. ¿Tan pronto se olvida quién ha sostenido la portería durante más de una década? ¿Tan poca paciencia existe con alguien que lleva meses recuperándose para volver a darlo todo por este escudo?

Ter Stegen quiere seguir en el Barça / EFE

Hoy, Ter Stegen es el guardián de la portería con Alemania en la Final Four de la Nations League que se disputa esta misma semana. Nagelsmann lo confirmó sin titubeos: es su número uno. En el Barça también debería serlo. Porque no hay otro con su liderazgo callado, su lectura de juego, su jerarquía. Porque cuando el equipo se tambalea, él sigue firme.

Compararlo con Busquets no es exagerado: también se le cuestionó injustamente hasta que se fue. No cometamos el mismo error. El Barça tiene algunas incógnitas que resolver. La portería no es una de ellas. Ter Stegen sigue siendo el portero del presente. Y merece seguir siéndolo en el futuro.