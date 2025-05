La portería del Barça

Szczesny y Ter Stegen, durante un entrenamiento / FCB

El Barça ha terminado la temporada con tres porteros: uno de 36 años y medio retirado, uno de 33 años que sale de una segunda lesión grave y que genera dudas y uno de 26 años en los que los técnicos no confían y que dejará el club. Las estadísticas dicen que Wojciech Szczesny ha sido el mejor: 12 goles en 15 partidos en la Liga española, un 0,80 que le situaría por delante de Oblak (0,83) y Courtois (0,97). Y que Iñaki Peña y Marc-André Ter Stegen han registrado 1,13 goles por partido, pero con 18 goles en 16 partidos del alicantino -el que más ha jugado de los tres- y un 9 goles en 8 partidos del alemán.

Los datos son relativos y, en este caso, también engañosos. A Peña le penaliza el noviembre de mierda, tanto como a Szczesny le beneficia la remontada del tramo final de la temporada. Y es que a Peña siempre se le podrá atribuir haber sido el guardameta de la semana clave de la temporada en la que los azulgrana vencieron al Bayern de Múnich en Montjuïc (4-1) y al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-4) y entendieron e hicieron entender a todo el mundo que la propuesta de Hansi Flick, si bien era todavía pronto para creer en ganar títulos, sí que les permitiría competir contra cualquier rival y en todos los campeonatos.

Ter Stegen se lesionó a finales de septiembre y Szczesny llegó a principios de octubre. Quedó claro que Flick no confiaba en Peña y que, pese a lo que se decía, así que el polaco cogiera mínimamente la forma, por mejor que lo hiciera el alicantino, le daría la titularidad. No se puede afirmar que los resultados le hayan dado la razón porque nunca sabremos qué hubiera pasado con Peña. No tiene ningún sentido especular. La temporada ha terminado de forma excelente, casi inmejorable, con Szczesny en la portería. Ahora: lo que ha sucedido es que entre una y otra decisión la portería se ha convertido en un problema por resolver a corto plazo y de cara al futuro.