Porque yo lo valgo

Joan Laporta durante la rueda de prensa / Javi Ferrándiz

El primer abrazo que recibió Laporta tras su comparecencia ante los medios fue el de su director deportivo. No me extraña. Fue el nombre que más veces, con diferencia, pronunció en la rueda de prensa y siempre otorgándole la más alta calificación. El presidente del Barça considera que el trabajo de Deco en el mercado de fichajes ha sido excelente y que ha potenciado, multiplicado y revalorizado La Masia. Aquí se olvidó de mencionar la labor de técnicos como Roura o Altimira, de los que prescindió, y que fueron los descubridores y formadores de las nuevas ‘perlas’ del primer equipo.

Inicio así este artículo porque una de las conclusiones que saqué tras escuchar a Laporta es que el ‘es lo que hay’ que ha marcado los tiempos, las dichas (pocas) y las desdichas (muchas) de los tres últimos entrenadores del Barça (Flick ha sido el último que ha pronunciado la frase) es ahora el eje en positivo que sustenta el proyecto blaugrana. O lo que es lo mismo: Laporta revalorizó ayer La Masía. Hace bien. Desde esta contraportada he expuesto en diversas ocasiones que, en mi modesta opinión, el presidente, su junta y sus ejecutivos debían potenciar el valor de la cantera no sólo por necesidad sino por su virtud. Hacer de la primera la segunda no es malo. Todo lo contrario. Ha sido necesario un Lamine Yamal y unos títulos globales en diversas categorías de las selecciones nacionales para que el mundo haya vuelto a poner los ojos en La Masia. Le faltaba foco y ya lo tiene. Dentro y fuera.

Con esta premisa, Joan Laporta volvió a sorprenderme cuando quitó presión a Hansi Flick asegurando que no le exigía títulos. En casi cuarenta años de profesión creo que no había escuchado nunca a un presidente de una entidad de primer nivel afirmar algo así. Ya no vale el argumento de “perder traerá consecuencias”. Ahora expone otro más reposado, muy alejado de la personalidad del emisor. Por lo que respecta al técnico alemán, me congratulo de que le den ‘cuartelillo’ y se le permita trabajar con calma. Como ser y vivir el Barça es cuestión de fe, habrá quien crea a Laporta a pies juntillas, quien opte por poner en pausa la afirmación y quien, directamente, considere que no le dice la verdad ni al médico. Reconozco que me encuentro entre la segunda y la tercera opción. A los hechos del pasado más inmediato me remito.

Más allá de temas económicos en positivo, en negativo y en ‘stand by’, del fiasco con Nico Williams (el suspenso de este ‘mercato'), del ‘affaire’ Negreira (cuánta razón tiene cuando asegura que punto que sumas, noticia sobre el asunto que aparece en la capital publican), de Vitor Roque (la respuesta más incolora, inodora e insípida de toda la comparecencia para evitar males mayores), del recado envenenado a Xavi Hernández (“ahora tengo un entrenador que no busca excusas, se arregla con lo que tiene”) y de controlar un optimismo que “puedo exponer con mucha más potencia y me estoy conteniendo", me quedo con ese publicitario, melena al viento, ‘porque yo lo valgo’ implícito que debería tatuarse todo culer. La Masia es el corazón, el alma y, también, el valor estratégico de este FC Barcelona. Al loro, que no estamos tan mal.