Pónganle fecha al alirón, solo queda disfrutar

Ya pueden poner a enfriar el cava, empezar a preparar la fiesta de celebración de este título de liga. Solo falta conocer la fecha exacta en la que matemáticamente se proclamará campeón por tercera vez en cuatro años, que se dice pronto, el hegemónico Barcelona de la liga española.

El enésimo traspié del Real Madrid en Sevilla con el gol in extremis de Héctor Bellerin allanó definitivamente el camino a un Barcelona que saltó al seco césped del Coliseum con menos presión y con la sensación de que podía darle el tiro de gracia casi decisivo a la Liga.

Y volvió a demostrarse que el equipo de Flick es un conjunto serio y no baja la guardia, no se relaja ni da concesiones a los rivales. Es una de las grandes virtudes del entrenador alemán del Barcelona cuyas cifras esta temporada demuestran a las claras su enorme superioridad desde que cayera en el Santiago Bernabéu ante el Madrid. Desde entonces casi le ha sacado una veintena de puntos entre los que recortó y los que tiene ahora de renta.

No es un campo fácil el de Getafe ni un equipo para nada cómodo el de Bordalás. Y sin Lamine Yamal y sin Raphinha. Pero este Barcelona de Flick rompe registros y barreras y va lanzado hacia una nueva liga de 100 puntos si no falla más de aquí al final de temporada que sería un gran homenaje a Tito Vilanova.

Precisamente ayer se cumplieron doce años desde que nos dejó el único entrenador azulgrana que ha conseguido sumar 100 puntos en una sola liga. Hansi Flick acabó de paso con la maldición del Coliseum y el Getafe y volvió a ganar por primera vez desde el 2019.

Un clásico con morbo

Será por la vía rápida y con una distancia que se va agrandando con el paso del tiempo y que puede ser enorme al final del campeonato si el Real Madrid acaba desconectando y dejándose ir. Sí que queda todo un clásico por en medio, con el morbo añadido de si habrá pasillo o no, o si será el Barcelona campeón en la cara del Real Madrid o a costa de los blancos.

Para mayor colmo, podría ser el Espanyol, tan necesitado de puntos, el que le diera matemáticamente el título a los blaugranas si impide la victoria blanca el próximo domingo en Cornellá-El Prat a expensas de lo que haga el Barcelona el sábado en Pamplona. Ha comenzado la cuenta atrás hacia el nuevo alirón del Barcelona.

Pónganse cómodos, se lo han ganado, a partir de ahora ya solo queda disfrutar lo que le falta al campeonato de liga. Sin agobios y sin sufrimientos; vamos, como nos gustaría tener siempre amarradas las ligas.

Asegurar los pocos puntos necesarios y saborear la justicia de una liga en la que el Barcelona ha vuelto a demostrar que es el justo vencedor y que los mejores equipos siempre ganaban en los torneos largos o de regularidad.

Con todo el merecimiento, el equipo catalán alarga la hegemonía de los últimos tiempos en la Liga. Dominio incontestable al que solo queda ponerle la fecha para colocar el lazo en las asas del trofeo de la Liga. La segunda de Hansi Flick en dos años.