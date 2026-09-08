Ponga un Fermín en su vida

Hay jugadores que escapan a valoraciones de mercado, cláusulas o amortizaciones: lo suyo no tiene que ver con los balances, las cuentas, los números o la compraventa, sino con algo mucho más emocional: la entrega, la fidelidad, el compromiso con una idea, una camiseta y una afición.

Es el caso de Fermín López, uno de esos jugadores que cualquier entrenador desearía en su equipo. Sin ínfulas, sin aires de grandeza, sin postureo; pero puro pegamento en el vestuario y en el césped. Es probable que Fermín nunca sea el futbolista mejor pagado del Barça, ni el que más portadas ocupe, ni que desfile por alfombras rojas o galas de esmoquin y pajarita, pero tener a Fermín en la plantilla del Barça es un lujo que quizá no todos los seguidores culés sepan apreciar.

Ha pasado ya más de un año y quizá muchos se han olvidado: Fermín pudo hacerse de oro firmando por el Chelsea, pero eligió quedarse. Supo valorar aspectos que van más allá del talonario, y poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los preferidos de la grada del Camp Nou.

Lo avala su compromiso, pero sobre todo, su fútbol: es un llegador nato, un trabajador incansable, un goleador inesperado.

Para los rivales, Fermín es una auténtica tortura: ¿cómo frenar a un jugador que es puro movimiento, que se mueve entre líneas como nadie, que actúa con tanta rapidez y verticalidad?

Los focos se los llevarán otros, pero Fermín siempre estará ahí. Cualquier otro futbolista hubiera atravesado un periodo de difícil digestión tras perderse un Mundial en el que hubiera sido importante, pero acaba de empezar el curso y el onubense ha empezado como un tiro, consciente de que este puede ser su gran año.

Conviene darse cuenta de que no hay muchos jugadores como Fermín: importante sin darse importancia, decisivo sin ser divo, eficaz sin adornos; un tipo normal convertido en un jugador extraordinario.