Ponga una ciudad deportiva en su vida

LaLiga jamás podrá superar a la Premier League en cuanto a potencial económico. Aquí ya lo hemos repetido en alguna ocasión, pero no está de más recordarlo para entender el porqué de muchos de los anuncios de estas semanas y dónde debería poner el foco el fútbol español para rebajar esa potencial brecha competitiva. El fútbol base ha sido, es y será la herramienta más importante de los de aquí para contar con un campeonato atractivo para el talento extranjero. Pero también para fortalecer los lazos con la base de aficionados más fiel y, de un tiempo a esta parte, el principal argumento de venta de proyectos de consultoría en otros países.Por eso no es de extrañar que el Plan Impulso de LaLiga y CVC haya sido motor para que una veintena de clubes anuncien inversiones en ciudades deportivas que suman más de 600 millones de euros de presupuesto. Aquí encajan desde los 170 millones del Atlético de Madrid en los entornos del Civitas Metropolitano, hasta los algo más de tres millones que han reservado RCD Mallorca, SD Huesca o FC Cartagena. Entre medio, proyectos de hasta 30 millones de euros en Primeras como Real Betis o RCD Espanyol, que aspiran a tener espacios propios y modernos para el primer equipo, pero también centros de referencia para jóvenes talentos.La realidad ha demostrado que son inversiones rentables si se acompañan de método y visión a largo plazo, algo en lo que podremos coincidir que el fútbol español supera de largo al inglés, desde hace años más volcado en reservar más dinero a fichar a todo proyecto de jugador de élite ya madurado en Europa y el resto del mundo que en generar héroes locales.¿Cuánto destina cada año LaLiga a su cantera? Es un dato que no es sencillo de extraer, pero que a partir de las memorias anuales de sus clubes se puede sacar una estimación. En total, unos 170 millones de euros por temporada sólo en coste de plantilla no inscribible, que en esencia recogería el fútbol base. A ese importe habría que añadir el mantenimiento propio de las instalaciones y, en muchos casos y cada vez más, apoyo en la formación académica.Quien más fuerte apuesta son Barça y Madrid, que anualmente asumen un déficit presupuestario cercano a los 20 millones de euros. A partir de ahí, las horquillas de inversión oscilan entre el millón y los 10 millones de euros anuales y una política para recuperar la inversión que no siempre es la misma. Sea para ahorrar en fichajes o para hacer caja con ello, hoy el top-9 de canteras españolas vale 2.543 millones de euros.Liberty Media demuestra que su F-1 sí funciona

Siempre que llega un extraño a la gestión del negocio de un deporte surgen dudas. Desde “el no tienen ni idea de qué va esto”, hasta el “se piensan que saben más que quienes llevan veinte años aquí”. Es lo que le pasó a Liberty Media cuando compró la gestora de la Fórmula 1, acabó fulminando a Bernie Ecclestone y promovió una serie de cambios en el reglamento que no siempre fueron bien recibidos por las escuderías. Hay quienes pensaban que el circo del motor incluso entraría en decadencia, pero nada más lejos de la realidad.La apuesta por los entornos digitales y proyectos como la serie con Netflix para alcanzar nuevos públicos han disparado la popularidad del campeonato que empieza este fin de semana y apunta a un año récord de negocio. No en vano, en 2022 aumentó un 20% su facturación con casi 2.500 millones de euros y un beneficio neto de 530 millones. Y eso es más dinero para las escuderías y una barrera de acceso mayor para los fabricantes que quieran subirse a la ola. Si el fee para nuevos equipos antes era de 200 millones, ahora se plantea que incluso suba a 600 millones. El sobreprecio de no apostar antes por las revoluciones.