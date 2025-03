¿Ponemos ya el cava a enfriar? Paciencia

La plantilla azulgrana vive días felices tras los últimos resultados / Javi Ferrándiz / SPO

Hay motivos más que suficientes para que el barcelonismo esté ilusionado con el equipo de Hansi Flick. Enfatizo: muy ilusionados. Y apostillo “con el equipo” porque la entidad, a lo ancho y a lo alto, es otra cosa. El FCB es muchísimo más que su primer equipo, por mucho que siempre haya sido el pilar más robusto que todo lo sustenta y que haya gente a la que es lo único que le importa. Hoy, el primer equipo va en una dirección y la gestión del club, por otra, con decisiones de calado que dejan mucho que desear. Siempre me he negado a aceptar que una cosa tenga que tapar a la otra.

Ahora, por supuesto, también toca disfrutar del camino, porque el Barça es de todos y no solamente de unos pocos, aunque algunos talibanes se empeñen en que así sea. Y toca, sí, referirse a un técnico que está dirigiendo con maestría a una plantilla y a un equipo que es prácticamente el mismo que tenía Xavi Hernández la temporada pasada. Una magnífica herencia a la que está sabiendo sacar brillo con una gestión admirable y un sistema de juego que enamora. Nadie en España ni en Europa divierte más que este Barça.

El simple hecho de haber sido capaces de llegar a mediados de marzo con opciones de conquistar todos los títulos ya es un sí mismo un gran éxito.... que, eso sí, necesita ser refrendado y culminado. Con la Supercopa de España ya en el zurrón, hay opciones de ganar también la Liga, la Copa del Rey y la Champions League.

Hace exactamente un año, el Barça de Xavi tenía los mismos puntos que el Barça de Flick en la jornada 26 de la Liga (57 puntos). Con una particularidad: hoy el Barça es líder con un partido menos que Real Madrid y Atlético y hace doce meses el Barça estaba ocho puntos por detrás de los blancos. Eso sí, con matices: este Barça es más goleador y es más sobrio en defensa.

En la Copa del Rey, el Barça ya había sido eliminado en cuartos de final por el Athletic y en esta edición tendrá que superar en semifinales al Atlético de Madrid en el Metropolitano después del maravilloso partido que nos regalaron en la ida, aquel 4-4. Llegar a la final de la Copa está a un solo partido de hacerse realidad.

La Champions... ¡ay la Champions! Es la competición que nos tiene a todos con el corazón en un puño porque ha sido, en los últimos diez años, desde que se ganara en 2015 a la Juventus en Berlín, un camino de espinas e incluso de humillaciones. Una herida que toca cerrar y sanar.

La temporada pasada un brillante PSG eliminó de la Champions al Barça de Xavi en un partido marcado por la polémica expulsión de Araujo y el posterior cambio de Lamine Yamal. Ahora el rival en cuartos será el Borussia Dortmund, con la vuelta en Alemania. Y si se pasa, esperan Bayern Munich o Inter. Soñemos.

Hay un sector del barcelonismo que ya está hablando de triplete, de balones de oro, del nacimiento de una nueva era, etc, etc... Incluso los más extremistas ya están empezando a pasar facturas en redes sociales. Uffff, tranquilidad... Si alguien quiere poner el cava a enfriar, que lo ponga, está en su derecho, aunque creo que no estaría nada mal un poquito más de paciencia y de humildad, ¿no? Miren lo que le ha pasado al Liverpool. Una cosa es ilusionarse con lo que se está viendo y viviendo y otra muy diferente echar las campanas al vuelo. Haríamos muy bien todos en aprender del talante de Flick, el hombre que sin levantar la voz está poniendo cordura y sentido común.