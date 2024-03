Pogacar, bendito seas entre todos los ciclistas

Tadej Pogacar, el gran favorito en la Volta a Catalunya / EFE

Bendito seas entre todos los corredores porque tuyo será el reino del ciclismo. Porque te llamas Tadej Pogacar y porque has bendecido con tu presencia la 103 edición de la Volta Catalunya que empieza este lunes en Sant Feliu de Guíxols. Has querido que tu palmarés no sea un saco repetitivo siempre con las mismas victorias, que esté variado, como abrir una carta en un restaurante con platos diferentes y amenos y no cada vez la comida de todos los días.

Este año has visitado la Volta y seguramente el que viene irás a la Itzulia que es como se llama desde hace un tiempo a la Vuelta al País Vasco y donde quedaste tercero, poco para ti, por allá 2021. Ya has ganado, en la misma época que anuncia la primavera, la París-Niza y la Tirreno-Adriático y te faltan ahora las victorias en tierras catalanas y vascas, porque habrá un día que al levantar la vista veremos un palmarés tuyo donde apenas faltarán triunfos en todas las carreras vistas y por haber, sobre todo las que gozan de años de prestigio, de historia y donde se han escrito las mejores páginas de este deporte.

Por eso, este año acudes también al Giro, porque lo quieres ganar, aunque el esfuerzo te cobre luego el peaje en el Tour donde en julio la victoria estará mucho más cara, como si hubiese subido el precio, algo normal en otros aspectos de la vida cotidiana, porque, aparte de Jonas Vingegaard, que te ha derrotado las dos últimas veces, te encontrarás a un Primoz Roglic, que llegará liberado del trabajo por su compañero danés, y a un Remco Evenepoel, el único que te aventaja en ganas de atacar, a veces mucho más alocado que tú.

Tu presencia en Catalunya es una bendición. Lástima que el domingo, con cierta tranquilidad, sin el impulso del dorsal, no pudieras darte un paseo matinal por los alrededores de Sant Feliu de Guíxols. Hubieses alucinado de la cantidad de cicloturistas que circulaban por las carreteras y las calles de los pueblos, como si fuese la mismísima Mallorca de abril y mayo cuando cualquier carretera parece que se convierta en una manifestación de bicicletas.

Pero, claro, volabas desde Niza porque el sábado hubo festival en la Milán-San Remo que seguro algún día ganarás, aunque Mathieu van der Poel y los suyos te lo pongan tan y tan difícil.

A ciclistas como tú o Vingegaard hay que amarlos sobre todas las cosas, dando igual si habéis nacido en Eslovenia o Dinamarca, porque vuestro apellido siempre va unido a la palabra espectáculo. Os situáis en el pelotón, veis una montaña en el horizonte, mandáis a los vuestros que se pongan en situación ofensiva y a la primera rampa, abracadabra, ya os da por atacar y que os siga el que pueda. Vosotros dos sólo actuáis juntos una vez, en julio, con Francia de vacaciones y con todos los aficionados a este deporte pendiente del televisor. ¿Quién ganará? Todavía a de llover mucho, ojalá sea en las montañas y prados catalanes por los que pedalearás estos días porque falta hace, pero se augura un Tour fantástico mientras te exhibes en la Volta por los siglos de los siglos.