Poderío inspirador

La Gala Woman Sport reunió a una larga lista de deportistas ejemplares / Valentí Enrich

“¡Qué inspiración!”. Escuché estas dos palabras varias veces la noche del lunes. Añadiría poderío, resiliencia, sororidad y lucha. Reconocer a mujeres que son ejemplo de todas estas cualidades debemos agradecérselo a este diario y a la revista Woman. A las que subieron al estrado a recoger su premio y las cuatrocientas que las aplaudieron y que también son arte y parte de un movimiento imparable, también. Ambas cabeceras reunieron talento femenino en una fiesta de la que se va a seguir hablando mucho tiempo. Maridada con el catering de Nandu Jubany, uno de las nuestras, y en un plató maravilloso en el que se convirtió el renovado Hotel Miramar, la gala de los Premios Woman Sport reunió y visibilizó.

Que se lo digan a Crys Díaz, premiada como emprendedora, que se reencontró con sus amigas Laura Roca y Erica Villáecija, que ese día cumplía años. Lo celebraron recordando sus participaciones en campeonatos de España, Europa, Mundiales -la empresaria batió récords en algunos de ellos- y, en el caso de sus colegas, también en varios Juegos Olímpicos.

Imposible contar las medallas que se reunieron en este evento. Sólo con sumar las de las waterpolistas Jennifer Pareja, Laura Ester, Mati Ortiz y Bea Ortiz nos faltan dedos de las manos y de los pies de decenas de invitados. Las cuatro amigas se abrazaron, brindaron y se celebraron. Pareja, Ester y Mati retiradas y ya desde el otro lado de la piscina. A Bea se la galardonó con el Premio a la Trayectoria y, siendo como es la mejor waterpolista del mundo, su sencillez y su simpatía conquistó a todos.

La aplaudió Jordi Villacampa, otro de las nuestras, muy cerca de las televisivas Elsa Anka y Ruth Jiménez. Junto a ellas Susi Rejano, una de las creadoras de contenido más elegantes y discretas, que suma por millones a sus seguidoras y que siempre apoya el talento de sus coetáneas. El lujo de contar con ella es equivalente al que proyecta desde una humildad que pocos esperan de este colectivo. Rejano preguntaba, apuntaba y se emocionaba junto a su esposo Toni Hinojosa escuchando, entre otras premiadas, a Verdeliss. Como Susi, cuenta con más de un millón de ‘K’ (miles en idioma Instagram). Dejó boquiabierto al respetable -incluida a la presentadora, Judit Mascó, que no daba crédito- enumerando sus éxitos como deportista de élite.

Yo confieso que, junto a la piloto Cristina Gutiérrez, es una de mis debilidades deportivas. Madre de ocho hijos, empezó a competir en 2023 y ha protagonizado una de las gestas más impresionantes del atletismo popular: completar el World Marathon Challenge. El desafío consiste en correr siete maratones en siete días consecutivos y en siete continentes diferentes. “¿Duerme?”, me preguntaba la abogada y CEO de La Firma Laboral, Núria Termes. Y su colega y ex directiva del FC Barcelona, Maria Teixidor, se enorgullecía de los éxitos de todas. Con ella al mando de la nave, se profesionalizó la sección de fútbol femenino allá por 2015, cuando los vientos que corrían no eran los mejores para empujar al balompié jugado por mujeres.

Eso sí, el vendaval de la gala lo protagonizaron las ‘titanas’ Sara Carmona, Gemma Rosell y Eva Llinás. Con la arena del desierto aún incrustada en la piel, sumaron poderío junto a las ‘fitnéticas’ Judit Forca y Paula Butragueño. Si buscan referentes, aquí las tienen.