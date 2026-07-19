Pleitesía a Messi, hoy no

Hay una historia que va en contra de España. Muchos de los jugadores de la selección han mostrado en sus últimos días, en las últimas semanas, su deseo de jugar la final del Mundial y que además el rival sea Argentina. Por el hecho de encontrarse con Leo Messi, por el hecho de jugar contra el mito argentino, por el hecho de enfrentarse a su ídolo de infancia. Porque muchos de ellos, especialmente los azulgranas, tienen un pasado, una historia muy vinculada a Leo. Cuando estaban en La Masia y suspiraban con llegar al primer equipo, o con tocar la élite, se reflejaban en Leo Messi. Incluso muchos de ellos, la mayoría, siendo niños, se hicieron fotos con el crack argentino cuando Leo era la estrella del Camp Nou y ellos unos imberbes que hacían sus pinitos en el fútbol base.

De la misma manera que el azar ha llevado a convertir en realidad la foto que Messi y Lamine se hicieron en su día en una bañera, el destino de todos estos jugadores les llevará a verse las caras este domingo con Leo Messi en la final del Mundial. El problema que puede tener España es el de rendir pleitesía a Leo Messi desde el minuto 1 y darse cuenta que hay mucho más en juego que una foto al final del partido o que un intercambio de camisetas.

Hoy, todos, dirán que esto no pasará, que cuando empiece el partido se olvidarán de Messi y de sus sueños de infancia para ser campeones del mundo. Sin embargo, el propio Messi, sin quererlo, sin buscarlo, se encarga de recordarlo durante los 90 minutos.

Argentina no saldrá pensando en los sueños de infancia sino con el puñal entre los dientes y con el compromiso de sangre que ha hecho la plantilla albiceleste. A estos les va la vida y son capaces de matar para llevarse el título o, como se supo en las últimas horas, el anillo de campeón del mundo.

Mientras tanto, los jugadores españoles, muchos de ellos sin haber pasado por tantas trabas como los argentinos, mucho más jóvenes, pueden verse superados por el escenario o por la presencia de Messi. ¿Qué pasará cuando Leo vaya al árbitro a protestar una falta? ¿Irán los españoles o le harán una reverencia y le darán todo el protagonismo?

Un partido así no solo es fútbol. Si fuera solo eso, España tendría mucha ventaja. Es el control del escenario, de la situación, tener bajo control el ambiente tenso. Jugar contra tu ídolo es algo que no acostumbra a pasar. Y mucho menos en una final del mundial. Así pues, se precisan muchas dosis de descaro, osadía, desfachatez, e incluso desvergüenza para superar las barreras que habrá nada más suene el pitido inicial.