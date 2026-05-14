Mi plantilla favorita

El 18 de mayo de 2006 yo iba a tercero de primaria y aparecí en el colegio con la camiseta amarilla fluorescente del Barça, aquella de Messi… con el dorsal 30. Era, claramente, una visionaria con nueve años. Llegué un poco antes de que empezara la clase y nos juntamos todos delante de la pizarra. Niños y niñas. Y eso, mirando atrás, también era especial. En mi colegio, l’Avenç, nunca hubo prejuicios con el fútbol. Jugábamos todos juntos en el patio, discutíamos alineaciones y celebrábamos goles como si estuviéramos en el Camp Nou. De hecho, de allí también salió Adriana Ranera, hoy en el primer equipo del Barça.

Aquella mañana dibujamos una Champions enorme en la pizarra y escribimos todos los nombres de la plantilla. Todos. Incluso recuerdo que un amigo mío, Enric, y yo colamos el nombre de ‘Titi’ Henry porque nos gustaba tanto que ya soñábamos con verlo vestido de blaugrana. Otra vez, visionarios. Y en el patio organizamos una rúa improvisada. Recorrimos la entrada del colegio, el comedor, el auditorio, los tres patios y hasta el bosque. Niños de todos los cursos mezclados cantando el mismo “Sí, sí, sí, la Champions ya está aquí” mientras levantábamos una Copa de Europa hecha de cartón y forrada con papel de plata.

Después forré mi carpeta con recortes de SPORT, con las notas del 1x1 —todos un 10, obviamente— y con aquella portada histórica. También ahí fui un poco visionaria: quién me iba a decir que muchos años después acabaría trabajando en este periódico.

Una carpeta forrada con recortes de SPORT tras la final de la Champions de París 2006 / Maria Tikas

Fue uno de los mejores días de mi vida. Unos años después me castigaron por ir a un museo con la camiseta del Barça. Era la amarilla de Xavi, con la franja vertical azul y grana, y la noche antes habíamos vivido el 'Iniestazo' en Stamford Bridge. Me daba igual el museo, era día de llevar la camiseta al colegio.

Porque aquella Champions fue la ilusión de la primera vez. El preludio de lo que vendría. Una era en la que fuimos muy felices. Y estos días, viendo la rúa del Barça, me he acordado muchísimo de aquel día. También con la del año pasado. Esa sensación colectiva imposible de explicar. La de notar que una generación entera vuelve a ilusionarse con lo que está por venir. Es volver a ver niños y niñas con camisetas de Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Fermín o Gavi. Es mirar al autobús y ver a quince jugadores de la Masia, chavales que hace nada estaban abajo, como Casadó o Balde en Plaça Catalunya, entre la multitud. Y eso no se puede comprar.

Porque la diferencia entre construir y comprar es precisamente esta: tener futbolistas que sienten el escudo exactamente igual que la gente que llena las calles. Chicos que crecieron siendo aficionados y que hoy celebran los títulos como uno más. Que lo darían todo por el escudo.

No sé si exagero al decir que nunca había visto a la afición tan identificada con una plantilla. Y mira que ha habido equipos históricos y futbolistas irrepetibles. Pero esto es otra cosa. Quizá sea mi plantilla favorita no solo por talento, sino por lo que transmite. Por la conexión. Por esa sensación de cercanía en un fútbol cada vez más frío y más artificial donde el protagonista está demasiado alejado de su gente. Este Barça tiene algo que no se puede fingir. Y cuando grada y vestuario hablan el mismo idioma, sucede algo mágico. Algo que me devuelve a aquella niña de nueve años que un día fue al colegio celebrando su primera Champions