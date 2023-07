Planes de viabilidad y otro verano movido

El coste de la pandemia ha sido alto, muy alto, para la industria del fútbol. Los clubes de Primera y Segunda División de los cinco grandes mercados (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) han perdido más de 10.200 millones de euros entre 2019-2020 y 2021-2022. Eso sí, los equipos de LaLiga solo representan una décima parte de ese agujero.

Puede gustar más o menos, pero es el dato más revelador para defender el control económico y cómo actuó de dique para evitar un problema mayor. Es obvio que esa contención de los números rojos se ha cobrado el peaje de renunciar a talento deportivo, bien porque se tuvo que vender para cuadrar cuentas o porque no se fichó para no disparar el gasto. Pero la recompensa debería verse a medio y largo plazo.

Haber optado por la libertad de gasto de Premier League, Serie A y Ligue 1 tiene su peaje en lo institucional: los accionistas de los clubes deberían haber renunciado a tener el control para dar entrada a inversores que limpiaran las pérdidas con nuevo dinero, siendo eso un reto para clubes sociales como el FC Barcelona, pero también para otros con un accionariado social y muy atomizado, como Real Betis, Sevilla FC o el Levante UD, que busca un salvavidas estas semanas.

Pero también hay un peaje en lo estratégico: optar por la inyección de capital para sostener artificialmente una plantilla no resolvía el cambio de modelo de negocio acelerado por la pandemia, y que ya no contempla como sostenible el definir la masa salarial de cada temporada en función de las plusvalías por traspasos que se pudieran conseguir. Esa transición no es rápida ni fácil, pero es necesaria.

Veremos por el camino cuántos equipos pasan la nota de corte de la UEFA a partir del próximo año, cuando la masa salarial no podrá superar el 70% de toda la facturación. Y, en el mientras tanto, ya podemos anticipar que este verano volverá a ser el de la última hora con las inscripciones y el dejen salir antes de entrar.

Así que ármense de paciencia, porque aunque afecte a lo que más interesa al aficionado, la viabilidad económica continúa siendo la prioridad.

Ya avisamos que el hecho de que LaLiga aprobara el plan de viabilidad del Barça era un paso importante, pero no determinante.

La importancia es la ejecución del mismo, porque eso implica que el dinero está entrando realmente en las cuentas del club y no hay riesgo de impago o colapso.

Mírenlo de otro modo: si hay clubes que aún no están pudiendo inscribir, es porque la alternativa mala para hacerlo es endeudarse, ceder el control o vender activos no deportivos.