El 'plan de Xavi': competir en Europa y ganar la Liga

El Barça demostró ante el Manchester United que puede volver a competir en Europa. Atrás han quedado los tiempos no tan lejanos de decepciones y fracasos, de derrotas humillantes y de eliminaciones vergonzosas. Este nuevo Barça que todavía está en construcción ha recuperado parte del prestigio perdido gracias al coraje que mostró ante los ingleses en el Camp Nou. No se ganó el partido, pero se logró una victoria más importante: fue un triunfo reputacional. La vuelta en Old Trafford, el próximo jueves, decidirá el futuro del equipo blaugrana en la Europa League. Pero en la hoja de ruta de Xavi y de Laporta, el torneo continental no es una prioridad. La prioridad, el gran objetivo, es la Liga. Y el técnico lo demostró haciendo rotaciones en defensa ante el conjunto de Ten Hag: se quedaron en el banquillo dos titulares indiscutibles como Christensen y Balde para dar entrada a Marcos Alonso y Jordi Alba.

Para el entrenador blaugrana son más importantes los partidos de Liga (y también de Copa) que los de Europa League, por mucho que la segunda división europea tenga más trascendencia mediática internacional que los torneos locales. En el club tienen muy claro que este proyecto debe ir creciendo poco a poco. Con la presión ineludible que significa ser el Barça y la exigencia de conquistar títulos, pero con la coherencia de que no puede pasarse de la nada al todo en una temporada. Se están poniendo los cimientos de un equipo campeón, con una generación de jugadores muy jóvenes y a pesar de las gigantescas dificultades económicas. Ganar un ‘triplete’ Liga-Copa-Supercopa de España sería un éxito tremendo que daría un impulso definitivo a la resurrección blaugrana.

LOS GOLES DE LEWANDOWSKI Y LA BAJA DE PEDRI

Para conseguirlo, el Barça necesita recuperar la mejor versión de Lewandowski. El polaco trabaja como el que más, ante el United se fajó hasta el último segundo con los defensas... pero lleva semanas reñido con el gol. El delantero solo ha marcado 5 tantos en los últimos 11 partidos que ha jugado (dos de ellos al Ceuta en la Copa), cuando su rendimiento antes del Mundial era muy superior: 18 goles en 17 encuentros. Es, simplemente, la típica mala racha. Que pasará más pronto que tarde. Pero sin los goles de Lewandowski todo es más difícil. Tan difícil como será jugar los próximos 6-8 partidos sin Pedri. La lesión muscular del canario es un durísimo revés para Xavi, que había convertido al joven centrocampista en la brújula del nuevo Barça. Tocará reinventar el equipo. Otra vez.