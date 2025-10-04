El porqué de la plaga de lesiones

Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG / Valentí Enrich

Las lesiones en el fútbol siempre han estado presentes y seguirán estando, pero estamos presenciando que cada vez más los jugadores jóvenes de élite están sufriendo lesiones importantes, de larga duración, que les condicionan la carrera una vez estén recuperados. Porque cuando regresan a los terrenos de juego, el club había fichado a otro jugador en su posición, lo cual es normal, o algún joven canterano ha subido al primer equipo y aprovechado la ausencia del compañero. Según la lesión y la altura de la temporada, puede dejar al futbolista sin la temporada actual, la pretemporada del próximo año y una parte de la competición de la temporada siguiente.

Gavi, en un entrenamiento con el FC Barcelona / FC BARCELONA

Sobre todo en los más jóvenes, de 16 a 19 años, en pleno crecimiento físico, mental y formación de la personalidad, hay que ser prudente cuando aparecen lesiones importantes y tener en cuenta que la recuperación debe ser perfecta, sin precipitarse, aunque el jugador sea muy importante en su equipo.

Estamos viendo que los equipos grandes, en los últimos dos años, siguiendo el ejemplo del Barça, se están atreviendo a debutar a chicos ya con 15 años (Lamine Yamal, Dowman, Kamarda, Hansen), 16 años (Cubarsi, Nwaneri, Mbaye), 17 años (Baldé, Ngumoha, Lewis-Skelly). Con 18 años ya estábamos acostumbrados a ver a muchos futbolistas dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Es evidente, y estamos viendo, que cuando un jugador joven se lesiona, en el 90% de los casos son lesiones importantes, de larga duración y con ausencia de entrenamientos y competición. Desafortunadamente, romperse el ligamento cruzado es cada vez más frecuente –actualmente con un año de recuperación. Las roturas musculares considerables también, que ausentan al jugador 2-3 meses de poder competir. En épocas anteriores, hace unos 20-30 años, una lesión de ligamento cruzado era un notición mundial y ocurría muy poco.

Joan Garcia sufre una lesión en el menisco / Dani Barbeito

En los últimos años ha mejorado y progresado la preparación física, las prevenciones, la formación de fisioterapeutas y masajistas, los conocimientos médicos de traumatólogos, los aparatos de recuperación, la nutrición; se han introducido psicólogos deportivos en los clubes, pero hay muchas más lesiones con los jóvenes que en las etapas anteriores, cuando teníamos muy poco de todo esto mencionado.

¿Estamos ante una epidemia de rotura de cruzados anteriores?

En 2024-25, 25 jugadores pertenecientes a LaLiga, Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 han sufrido la considerada lesión habitual más grave entre los futbolistas. En 2023 habían caído 16 futbolistas en las mismas ligas, lo que supone un incremento del 36%.

¿POR QUÉ?

¿Por hacerles debutar en pleno crecimiento físico y mental y darles demasiados minutos? ¿Por hacerles sentir demasiado responsables, importantes, protagonistas principales, lo que genera estrés competitivo, presión mediática y obligación de aportar, casi siendo clave en el juego del equipo? ¿Por perder privacidad y entrar en un mundo de mucho dinero, lujos y privilegios, siendo famoso de la noche a la mañana, sin días libres y viéndose diariamente en prensa, TV y anuncios comerciales, lo que cambia radicalmente la vida del joven jugador y de su familia? Los jóvenes, desde hace muchos años, empiezan a entrenar y competir desde los 6 años en ligas organizadas por federaciones, con árbitros, calendarios y clasificaciones visibles. ¿Es demasiado pronto que un niño compita a esta edad para que su equipo esté mejor clasificado? Hace unos 30 años se inventaron los campos de césped artificial, y es evidente que los giros en esta superficie son más lentos, tienen más dificultad, cargan más la musculatura, ligamentos y tendones, y son superficies más duras que la hierba natural o los terrenos de tierra. ¿Es uno de los motivos? Las botas de fútbol hoy en día son más rígidas, aunque bien diseñadas, de material muy resistente, y algunas tienen tacos que no son redondos y dificultan los giros bruscos. ¿Tienen que ver en algo? El calendario de los partidos, cada año más comprimido entre ligas, competiciones europeas, selecciones, copas nacionales, supercopas, Mundiales de clubes y, en algunas ocasiones, amistosos de compromiso comercial, carga demasiado mentalmente a los jugadores jóvenes y les produce estrés que no es fácil de asimilar.

Al raíz de tantas incógnitas y preguntas sobre por qué se han incrementado las lesiones del ligamento cruzado, el doctor Kevin R. Stone, considerado una de las mayores eminencias mundiales en la cura y reconstrucción de la rodilla, fundador de The Stone Clinic, a la que han acudido innumerables estrellas deportivas norteamericanas y europeas, defiende que personas que han sufrido lesiones que muchos médicos consideran “incompatibles con el deporte” puedan regresar a la práctica deportiva.

Flick y Ansu Fati, la pasada temporada / SPORT

Él fue futbolista y, al tener una grave lesión de rodilla propia, se especializó profesionalmente como cirujano. Con su amigo y mentor, Richard Steadman, se propuso inventar una manera de reemplazar el menisco y el cartílago para aportar a la ortopedia, y esto está en plena investigación.

Según él, el incremento de roturas de cruzados, sobre todo en jóvenes, tiene que ver con el calendario, pero no es el factor principal. En plena investigación, estudiando sobre todo la prevención, dice que los futbolistas son cada vez mejores y más poderosos. La fuerza en los contactos se multiplica y es cada vez más presente. Los jugadores cambian más rápido la dirección y el ritmo, porque los espacios son cada vez más reducidos, hay que reaccionar con giros agresivos y bruscos, empleando muchas veces sobreesfuerzo. Según él, y es cierto, cuanto más rápido cambia de dirección un jugador en un regate, más expuesto queda el ligamento que sujeta el fémur a la tibia. A medida que los futbolistas se vuelven más fuertes y rápidos, sus movimientos son “menos naturales”, y el ligamento no está acostumbrado a ello, sufriendo frecuentemente hasta la rotura.

Es decir, el fútbol es cada vez más intenso, incluso los entrenamientos han cambiado mucho en intensidad: se trabaja mucho en espacios reducidos, donde se exige rápida ejecución y cambio de dirección, lo que supone mucho más desgaste.

Estoy totalmente de acuerdo con el doctor y añadiría que el factor mental —jugar con demasiado estrés, responsabilidad y autoexigencia porque te sientes muy importante dentro del equipo, asumiendo un rol de protagonismo que no te corresponde por la edad y en pleno crecimiento— puede afectar físicamente al futbolista.