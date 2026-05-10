Un placer insuperable: ganar la Liga en un Clásico y hundir al Madrid

Fiesta histórica en el Camp Nou. El Barça se proclamó campeón de Liga tras imponerse al Madrid a falta de tres jornadas y dejando, de momento, a los blancos a 14 puntos. Una superioridad incontestable que confirma la enorme temporada del conjunto azulgrana. Por si fuera poco, el título llegó en un Clásico histórico: la primera vez que un Barça-Madrid decide directamente un campeonato liguero. Y, para redondear la noche, se batió el récord de recaudación. Una de esas veladas que quedarán grabadas para siempre en la memoria del barcelonismo. No hay placer más insuperable para los culés.

La única nota amarga la vivió Hansi Flick, que no pudo disfrutar plenamente de su segunda Liga consecutiva por el reciente fallecimiento de su padre. Aun así, el equipo volvió a reflejar a la perfección el carácter, la ambición y la personalidad de su entrenador.

Sobre el césped no hubo discusión posible. El Barça pasó por encima del equipo de Arbeloa durante la primera parte y resistieron bien en la segunda. Los azulgranas salieron con la concentración, la serenidad y la personalidad que exigen las grandes noches. Porque este partido era mucho más que tres puntos: era una cuestión de orgullo, autoridad y dominio futbolístico.

Rashford abrió el marcador, aunque no estuvo especialmente acertado durante el resto del encuentro. En cambio, Ferran volvió a reivindicarse con una actuación brillante, marcando un gol y dejando claro que merece seguir siendo una pieza importante en el proyecto. También rayaron a un gran nivel el resto de azulgranas, con mención especial para Cubarsí, Pedri, Joan García o Eric, que volvieron a liderar al equipo en una noche grande.

Y es que este Barça no solo gana; también transmite la sensación de haber recuperado definitivamente su identidad competitiva. Mientras en Barcelona se celebra un título merecidísimo, en Madrid la crisis blanca no deja de agravarse.

El equipo deambula por el campo sin alma, sin fútbol y pendiente de la llegada de un nuevo entrenador. Todo apunta a Mourinho, en una demostración más de que a Florentino Pérez parecen habérsele acabado las ideas. Porque sí, hay regresos que suenan más a nostalgia que a solución. Y ya se sabe: segundas partes casi nunca fueron buenas.