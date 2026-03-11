La pizarra de Guardiola se quedó en blanco ante Arbeloa

En el Santiago Bernabéu, el Manchester City cometió el peor pecado posible para un equipo de autor: olvidarse de quién es. Mientras Álvaro Arbeloa ejecutaba un plan coral, asfixiante y preciso, los de Guardiola vagaron por el césped como si la pizarra fuera un jeroglífico indescifrable. Sin orden, sin alma y, sobre todo, sin ese libreto que Pep escribe con mimo pero que sus jugadores decidieron dejar en el vestuario.

Lo que se vio en Chamartín fue un colapso táctico que dejó a Guardiola sin respuestas. Arbeloa le leyó la cartilla a Pep con un pragmatismo feroz: salió sin un delantero de referencia y al técnico del City se le desmontó el invento en diez minutos. El Madrid montó un sistema de hombres libres que desarmó cualquier rastro de orden en el City, convirtiendo la posesión de los “citizens” en una tenencia inútil y castigando cada pérdida con la maza de un Fede Valverde desatado. El uruguayo, con su hat-trick, fue el encargado de borrar cada trazo de tiza de un equipo que nunca supo a quién marcar ni por dónde le venían los golpes.

Pero el olvido no fue solo táctico, fue de nombres propios. Erling Haaland volvió a ser ese espectador de lujo que paga la entrada más cara del Bernabéu: ni un remate, ni una descarga, ni un síntoma de rebeldía. Un islote noruego en medio de un océano blanco que la estructura de Arbeloa sugestionó a la perfección hasta hacerlo desaparecer. Lo peor no es que Haaland no marcara, es que en el Bernabéu ni siquiera existió, dejando a Guardiola sin su principal argumento ofensivo.

Y si arriba no hubo luz, en la portería hubo un cortocircuito constante. Donnarumma confirmó los peores temores de los puristas: bajo palos puede ser un gigante, pero con el balón en los pies y tomando decisiones en la salida, es un flan. Cada pase del italiano era una invitación al desastre, una pieza que simplemente no encaja en el complejo puzle de Guardiola y que terminó de desmoronar la poca confianza que le quedaba al equipo. El error de O’Reilly en el primer gol solo fue el prólogo de una noche donde el portero nunca supo leer el partido.

Guardiola podrá retocar la estrategia mil veces de cara a la vuelta, pero si sus pilares traicionan el plan y se dejan amedrentar por la disciplina de Arbeloa, el City seguirá siendo un gigante con pies de barro. En la ida, en Madrid, la pizarra se quedó en blanco.