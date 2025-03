Quien tiene un pivote tiene un tesoro

Gavi, ante Osasuna / EFE

Todas las líneas del equipo son importantes, pero el mediocampo es el corazón del equipo y es donde se construyen, crean y se ejecutan las mejores jugadas. Por esta razón, son necesarios los centrocampistas creativos, talentosos, capaces de tener buena visión y orientación del juego, que sepan descongestionar las zonas de presión, saber medir la cantidad de toques según la jugada, con una alta velocidad mental de ejecución y buena interpretación de transiciones, tanto ofensivas como defensivas.

No solo eso, que no es poco, también necesitan capacidad de trabajo en la contención y la recuperación, poca conducción, dar pausa (el 'timing') o velocidad en circulación según el momento, filtrar pases en profundidad, pases de gol... Y si, además, el centrocampista tiene capacidad de entrar en zona de finalización, desde la segunda línea, y marcar es un plus para el equipo.

Todos los medios son importantes, pero el pivote, el mediocentro, es clave en el funcionamiento del equipo. No solo, como decíamos, en lo referente a la calidad técnico-táctica, sino también en la personalidad, siendo un líder que no busca protagonismo, que es generoso con el balón y tiene don de mando, con gran capacidad de organización en construcción y, sobre todo, en las transiciones defensivas. Es decir, debe ser algo así como el "director de orquesta". Los mejores ejemplos de ese tipo de futbolista son Sergio Busquets y Rodri.

Todo depende del sistema

El protagonismo de un pivote y su importancia en el equipo depende del sistema: 4-3-3, 3-4-3 en rombo, los dos sistemas con un pivote, o 4-4-2, 4-2-3-1, 5-4-1, los tres sistemas con dos pivotes-medio centros. O sea, depende de lo que pide un entrenador a sus jugadores en esa posición. La diferencia es que ejercer en solitario de pivote suele ser más cómodo y con dos debe haber muy buena coordinación, tener claro quién es más posicional o más ofensivo. Es decir, quién es más protagonista en la construcción y quién debe estar más centrado en el trabajo de contención.

Bernal, desconsolado tras lesionarse en Vallecas / Javi Ferrándiz

Hay pivotes que son capaces de hacer los dos roles en un partido, jugando con dos medios centros, y otros que para destacar, estar cómodos y aportar su calidad, deben jugar en el sistema con un pivote. Y no se trata de un tema de ego o de buscar protagonismo, simplemente no tienen capacidad de compartir el espacio y coordinar los movimientos en la zona correspondiente.

Casadó y Marc Bernal

Casado y Marc Bernal son pivotes talentosos que pueden jugar en los dos sistemas, pero con un rol más defensivo más que ofensivo. Es ahí donde ellos dominan en anticipación, agresividad en marcaje y con pocos toques, con velocidad de ejecución destacable, en construcción. La lectura o interpretación de transiciones defensivas forman parte de sus virtudes. Y esto es un talento que muchos pivotes en los grandes equipos no tienen.

De Jong, Pedri o Gavi, en cambio, pueden jugar en los dos sistemas con diferentes roles por igual, adaptándose a las circunstancias del partido. Es decir, llegar en zona de finalización conduciendo, asociándose, filtrar el último pase, marcar y recuperar posición, y aportar mucho en recuperación defensivamente, con notable capacidad aeróbica, generosidad, y demuestran que el rendimiento del equipo es la prioridad por encima de uno mismo. Aparte, tienen tanta calidad que en el mismo partido pueden actuar como interior o mediapunta.

Pedri elogia a Flick / JORDI COTRINA

Por lo tanto, en según qué partido, Hansi Flick tiene un abanico de posibilidades para confeccionar el mediocampo de mucha calidad y variedad, según el contrario o la exigencia en construcción. Más o menos ofensiva, más o menos exigencia en la recuperación o la velocidad en la circulación y en la ejecución en espacios reducidos, que es muy importante contra los equipos grandes. Y también según si toca dar pausa, medir el 'timing', clave en la elaboración en ataque, que tiene muy corta y bien medida.

Para mí, los cinco tienen mucho talento, calidad y personalidad, algo que no tiene ningún equipo de los grandes de Europa. Aparte, el Barça está jugando muy bien. Para los aficionados o lectores de este artículo, es muy interesante y atractivo configurar su mediocampo con los centrocampistas que tiene el equipo, valorando las características de cada uno. Les animo a hacer de entrenadores, ¿qué jugador o jugadores elegirían para esa posición?